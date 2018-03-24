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۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

۴۵۸۵پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شده است

۴۵۸۵پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شده است

زنجان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی سال ۹۶ تعداد ۴ هزار و ۵۸۵ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال‌شده است.

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار پرونده‌های وارد به تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی  سال ۹۶ تعداد ۴ هزار و ۵۸۵ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال‌شده است.

وی تعداد پرونده‌های مختومه را ۴ هزار و ۵۵۳ پرونده اعلام کرد و گفت: جریمه نقدی پرونده‌های تخلف ۷۳۸ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان  گفت: میزان وصول جریمه نقدی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است و میزان وصولی ۴۰۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال بوده است.

ممیزی تأکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و  این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.

وی ابراز کرد: رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود ازجمله وظایف این اداره است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: این اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد.

کد مطلب 4257533

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