۴۵۸۵پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شده است

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار پرونده‌های وارد به تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی سال ۹۶ تعداد ۴ هزار و ۵۸۵ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال‌شده است.

وی تعداد پرونده‌های مختومه را ۴ هزار و ۵۵۳ پرونده اعلام کرد و گفت: جریمه نقدی پرونده‌های تخلف ۷۳۸ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: میزان وصول جریمه نقدی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است و میزان وصولی ۴۰۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال بوده است.

ممیزی تأکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.

وی ابراز کرد: رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود ازجمله وظایف این اداره است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: این اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد.