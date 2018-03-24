باند ۴ نفره سارقان منزل در بندرعباس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، عبدالمجید کرمی بیان داشت: در پی وقوع سرقتهای متعدد منزل در شهرستان های بندر عباس و بندر لنگه و شکایت مالباختگان ، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی باند چهار نفره سارقان منزل شناسایی که طی یک عملیات ضربتی در بندرلنگه دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی، اذعان داشت: متهمان با میانگین سنی ۲۴ الی ۲۸ سال که دارای سوابق کیفری متعددی هستند.

کرمی تصریح کرد: متهمان در ابتدا منکر هرگونه جرمی بودند، ولی با تحقیقات فنی و مواجهه با دلایل و مدارک به ۱۲ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.