اشعار شاعران جهان اسلام پیرامون فلسطین منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این اشعار در دیداراهل ادب و ادیبان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی قدس و معاضدت ملت فلسطین مورخ 17 ربیع الاول 1427 در تهران ، با حضور مقام معظم رهبری سروده شده و محمد علی آذرشب گرد آورنده این اثر است .

در این مجموعه نمونه شعرهایی از شاعران جهان اسلام مانند : حمید سبزواری، علی موسوی گرمارودی ، علی معلم دامغانی ، شاهین آذر، کوثر شاهین ، محمد منذر لطفی و غیره آورده شده است .

همچنین این کتاب توسط نشربین المللی الهدی و با همکاری موسسه تنظیم آثار مقام معظم رهبری به چاپ رسیده است .