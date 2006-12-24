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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۱۹

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اشعار شاعران جهان اسلام پیرامون فلسطین منتشر شد

کتاب «الشعر و نهضه الشعور» با دربرگیری سروده های شاعران جهان اسلام و عرب پیرامون فلسطین و قدس شریف منتشر شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، این اشعار در دیداراهل ادب و ادیبان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی قدس و معاضدت ملت فلسطین مورخ 17 ربیع الاول 1427 در تهران ، با حضور مقام معظم رهبری سروده شده و محمد علی آذرشب گرد آورنده این اثر است .

در این مجموعه نمونه شعرهایی از شاعران جهان اسلام مانند : حمید سبزواری، علی موسوی گرمارودی ، علی معلم دامغانی ، شاهین آذر، کوثر شاهین ، محمد منذر لطفی و غیره آورده شده است .

همچنین این کتاب توسط نشربین المللی الهدی و با همکاری موسسه تنظیم آثار مقام معظم رهبری به چاپ رسیده است .

کد مطلب 425754

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