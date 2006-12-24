بوش دروغگو ترین فرد سال 2006 است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نیوزویک آمریکا در شماره جدید خود به دروغ هایی که چهره های سرشناس جهان در سال 2006 میلادی گفته اند پرداخته و از همین رو جورج بوش را به عنوان دروغگوترین فرد سال معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، بوش در طی سال جاری میلادی که فقط چند روزی از آن باقی مانده؛ دروغ های زیادی را در رسانه ها بر زبان جاری کرد که در زیر به تعدادی از این دروغ ها اشاره می شود:

دروغ اول : بوش در 25 اکتبر در یک مصاحبه مطبوعاتی و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "آیا ما در جنگ عراق پیروز شده ایم؟" پاسخ داده بود "بله قطعا ما در جنگ عراق پیروز شده ایم" و این در حالی است که بوش در هفته گذشته بر این نکته اذعان داشت که در جنگ عراق شکست خورده است.

دروغ دوم : بوش پیش از آغاز انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که هفتم نوامبر(16 آبان) برگزار شد، از دموکرات ها به عنوان "دشمن اصلی" یاد کرده و گفته بود "دموکرات ها فکر می کنند بهترین راه محافظت از مردم آمریکا آن است که منتظر بمانیم تا تروریست ها مجددا به آمریکا حمله کنند، حال اگر می خواهید مجددا تروریست ها به آمریکا حمله کنند به دموکرات ها رای بدهید." ولی پس از پیروزی دموکراتها تلاش می کند تا این گفته های خود را به گونه دیگری تعبیر کرده و خود را به مواضع آنها نزدیک کند.

دروغ سوم : بوش درست چند روز پس از آنکه حمایت کامل خود از دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا، را اعلام کرده و گفته بود که رامسفلد تا پایان دوره ریاست جمهوری بوش در پست خود باقی خواهد ماند؛ اقدام به برکناری رامسفلد و معرفی رابرت گیتس به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا کرد.

و دروغ آخر اینکه چندی پیش دولت آمریکا تعداد کشته شدگان عراقی را در جنگ فقط 50 هزار نفر اعلام کرد، اما تحقیقات دانشکده بلوم برگ جان هاپکینز نشان داد که در جنگ عراق 655 هزار شهروند عراقی جان خود را از دست داده اند.

بر اساس گزارش این دانشکده، روزانه فقط 100 عراقی در بغداد کشته می شوند.

بر همین اساس، صفت دروغگوی سال را نیز باید به ویژگی های متمایز بوش اضافه کرد.