به گزارش خبرنگار مهر، فلاحت پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز به خبرنگاران گفت که این طرح درمرحله جمع آوری امضاء قرار دارد.

عضوکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح مذکور به معنای خروج از NPT نیست، افزود: از آنجا که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی کمکی به اثبات حقوق ایران در صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای نکرده اند، با تصویب این دو فوریت بازرسی های تحت پادمان هسته ای ونظارتی آن سازمان به حالت تعلیق در خواهد آمد.

نماینده اسلام آباد غرب در پایان متذکر شد: با تصویب طرح تعلیق بازرسی های تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسان این سازمان محدودیت هایی ایجاد خواهد شد.