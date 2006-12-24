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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۲۳

فلاحت پیشه در جمع خبرنگاران خبر داد:

طرح دو فوریتی مجلس برای تعلیق بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران

طرح دو فوریتی مجلس برای تعلیق بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تلاش برخی نمایندگان ملت برای ارائه طرح دو فوریتی تعلیق بازرسی‌های تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فلاحت پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز به خبرنگاران گفت که این طرح درمرحله جمع آوری امضاء قرار دارد.

عضوکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح مذکور به معنای خروج از NPT نیست، افزود: از آنجا که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی کمکی به اثبات حقوق ایران در صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای نکرده اند، با تصویب این دو فوریت بازرسی های تحت پادمان هسته ای ونظارتی آن سازمان به حالت تعلیق در خواهد آمد.

نماینده اسلام آباد غرب در پایان متذکر شد: با تصویب طرح تعلیق بازرسی های تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسان این سازمان محدودیت هایی ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 425756

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