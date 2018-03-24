۷ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا محورهای مسدود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان.

۴-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین )به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.

۵-محور پونل-خلخال در استان های گیلان و اردبیل.

۶-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.

۷_استان خراسان جنوبی محور ارسک _دیهوک به علت طغیان سیل.