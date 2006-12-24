به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد، برابر با قوانین و مقررات هوانوردی بررسی سوانح هواپیماهای مسافری و باری( سیویل) جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری است و تیم بررسی سازمان تحت نظر معاونت استاندارد پرواز این وظیفه را بر عهده دارد که معمولا اعلام بروز سانحه و روند بررسی از لحظات اولیه تا حصول نتیجه به اطلاع مردم می رسد.

رضا جعفر زاده مدیر رواط عمومی این سازمان به خبرنگار مهر گفت: در چند سال گذشته روند اعلام نتایج قطعی سوانحی که در بخش مسافری اتفاق افتاده در اختیاررسانه ها قرار گرفته و به اطلاع عموم رسیده است که نتیجه مستندات منتشر شده از طریق رسانه ها نیز موجود است.

این سازمان در خصوص سانحه هواپیمای مشهد اعلام کرده است، رقم اطلاع رسانی و اعلام روند بررسی سانحه کم نبوده و با مراجعه به بخش اخبار سایت سازمان هواپیمایی کشوری می توان به خوبی در این خصوص قضاوت کرد.

جعفر زاده در ادامه تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشور در خصوص تیتر منتشر شده توسط برخی از رسانه مبنی بر عدم اعلام دلایل سقوط هواپیماها به مردم از قول سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری توضیحاتی را اعلام کرده است .

براساس اعلام این سازمان ، از مجموع بحث و نظرهای سرپرست سازمان درمصاحبه ای که با خبرنگاران در روز پنج شنبه هفته گذشته انجام و برخی از جراید آن را در روز گذشته منتشر کرده اند، اشتباه برداشت شده است، چرا که سرپرست سازمان هواپیمایی کشور، مصاحبه های متعددی با نمایندگان رسانه های خبری در خصوص آخرین نتایج بررسی سانحه داشته اند و اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان در این خصوص مستقیما تحت نظر رئیس سازمان انجام شده است.

نظرسرپرست سازمان هواپیمایی کشور در این مصاحبه این بوده که جزییات تخصصی برای بررسی تمامی پارامترها باید برابر با قانون توسط متخصصین بررسی سانحه سازمان انجام شود وسپس نتایج حاصله را اعلام کرد، که این مطلب با مطلب منتشر شده در رسانه ها کاملا متفاوت بوده است.