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۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان خبرداد:

امدادرسانی به ۳۷۷ حادثه دیده ناشی از حوادث جاده ای در زنجان

امدادرسانی به ۳۷۷ حادثه دیده ناشی از حوادث جاده ای در زنجان

زنجان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: نیروهای این جمعیت از ۲۴ اسفند ۹۶تا سوم فروردین ۹۷در راستای اجرای طرح امداد نوروزی به ۳۷۷حادثه دیده ناشی ازحوادث جاده ای امدادرسانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۱۶ پست راهنمای مسافران هلال احمر استان زنجان در طول ایام نوروز، افزود: کمپین نه به تصادفات جاده‌ای هم مورد استقبال مردم به ویژه مسافران قرار گرفته که با مراجعه به پایگاه‌ها، میثاق‌نامه مورد نظر را امضا کرده و برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی متعهد می‌شوند.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۹۶ مصدوم حوادث رانندگی جاده ای ۱۴۸ نفر به صورت سرپایی درمان شدند، ۹ نفر توسط آمبولانس های هلال احمر و ۴۲ مصدوم مابقی نیز توسط عوامل هلال احمر و اوژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به اجرای طرح بهبود رفتارهای ترافیکی توسط جمعیت هلال احمر، تاکید کرد: این طرح هم با هدف بهبود رفتارهای ترافیکی مسافران اجرا می‌شود که نتیجه آن سفری ایمن برای مسافران خواهد بود.

میرزایی به برپایی ایستگاه‌های دوستدار کودک و سلامت هم اشاره کرد و گفت: این خدمات در پست‌های راهنمای مسافران نوروزی هلال‌احمر ارائه می‌شود.

وی از مراجعه ۸ هزار و ۸۵۰ نفر به پست‌های راهنمای مسافران نوروزی هلال‌احمر استان زنجان خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ نفر هم، به کمپین نه به تصادفات، پیوسته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان توزیع بروشور در راستای معرفی اماکن تاریخی، زیارتی و تفریحی هم توسط نیروهای هلال‌احمر انجام‌شده است.

میرزایی تعداد پست‌های راهنمای نوروزی نیروهای هلال‌احمر استان زنجان را ۱۶ پست اعلام کرد و گفت: همراه با این پست‌ها ۱۶ پایگاه امداد و نجات جاده‌ای هم فعال است که خوشبختانه تعداد مأموریت‌های هلال‌احمر کاهش‌یافته است.

کد مطلب 4257633

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