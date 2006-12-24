به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان که صبح امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی سخن می گفت، ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) به تمامی مسیحیان جهان، هموطنان مسیحی، مسلمانان و آزادگان دنیا، این پیامبر الهی را پیام آور صلح و عدالت دانست و ابرازامیدواری کرد که همه قدردان مکتب پیامبران الهی و پیروان صادقی برای آنها باشیم.

وی درواکنش به قطعنامه اخیری که علیه کشورمان مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود، اظهار داشت: این قطعنامه نتیجه همان مسیرنادرست و ناهمواری است که کشورهای 1+5 در پیش گرفته بودند.

سخنگوی وزارت خارجه قطعنامه اخیر شورای امنیت را اقدامی کاملا سیاسی، فراقانونی، تبعیض آمیز و ناعادلانه خواند و افزود: این قطعنامه درباره کشوری صادر شد که از اعضای ان پی تی و متعهد به مفاد این پیمان بود و همواره همکاری هایش با آژانس تداوم داشت.

حسینی با اشاره به اینکه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان همواره زیر نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است ، ادامه داد : صدور قطعنامه درباره ایران در حالی صورت گرفت که شاهدیم نخست وزیر رژیم صهیونیستی علنا به داشتن سلاح هسته ای اعتراف می کند و البته این مسئله با تاریخ نامشروع این رژیم که همواره با تخریب وخشونت همراه بوده همسو می باشد.

وی با بیان اینکه افکارعمومی جهان درحال حاضر شاهد این روند هستند از اقدام برخی از اعضای شورای امنیت درجهت توجیه مواضع اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی ابراز تاسف کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه قطعنامه شورای امنیت را ناعادلانه و ظالمانه عنوان کرد و تصریح نمود: این قطعنامه هیچ تاثیری در اراده و عزم ملت ایران در ادامه راهشان در زمینه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای نخواهد داشت.

حسینی تاکید کرد: این قطعنامه، قطعنامه ای است که بر خلاف موازین حقوقی و قانونی تصویب شده و لذا دیگر این توقع نیست که ما همکاری هایمان با آژانس در همان سطح قبلی ادامه دهیم و در خصوص جزئیات این تصمیم در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران تعلیق غنی سازی اورانیوم را منطقی نمی داند، خاطر نشان کرد: در گذشته هم در حوزه خاورمیانه از این قبیل قطع نامه ها زیاد صادر شده و این قطعنامه ، قطعنامه ای ضعیف است و چون ما به مسیر حقوقی اعتقاد داریم و فعالیتهای صلح آمیزمان را ادامه خواهیم داد.

حسینی درپاسخ به خبرنگارمهردرباره مصداق عملی تداوم فعالیت های صلح آمیز واینکه آیا این سخن شامل سه هزار سانتریفیوژ غنی سازی در نطنز هم می شود، گفت: فعالیت های ما در تاسیسات سه هزار تایی نطنز آغاز می شود و تا حصول به نتیجه آن را ادامه می دهیم اما جزئیات این فعالیتها بعدا توسط مسئولان هسته ای اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان مذاکره را مور تاکید قرار می دهد، نقش آمریکا و انگلیس در صدور قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان را حساس و تحریک آمیز خواند و گفت: اجازه دهید فعلا ما برای مرحله آینده پیش بینی نکنیم؛ ما رایزنی و مذاکراتمان را با تمام طرف های مرتبط با این موضوع تا 60 روز آینده ادامه خواهیم داد واز حقوق ملت ایران دفاع خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تحرکات آمریکا وانگلیس، در جریان ملی شدن صنعت نفت افزود: در آن زمان عینا همان کاری که از سوی این کشورها انجام امروز نیز در حال تکرار است و آن موقع هم اقدامات ایران را تهدیدی برای صلح جهانی اعلام می کردند.

حسینی درباره مواضع کشورهایی چون قطر، چین و روسیه در نشست روز گذشته شورای امنیت علیه کشورمان اظهار داشت: ما همواره تاکید کرده ایم که مسیری که این کشورها انتخاب کرده اند نادرست بوده و پیش بینی می شده که این قطعنامه به تصویب برسد و البته تلاش های برخی اعضاء برای کاهش شدت این قعطنامه مثمر ثمر بود اما وقتی که مسیر غلط است نتیجه آن هم غلط خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال که با توجه به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران تکلیف همکاری ایران و روسیه درخصوص نیروگاه بوشهر چه خواهد شد؟ افزود: نیروگاه بوشهر جزء استثنائاتی است که در خصوص آن تاکید شده است و همکاری ها در این خصوص ادامه خواهد داشت و درباره نوع تعاملات آتی ایران با روسیه نیز بعدا توضیحات لازم ارایه خواهد شد.

وی با اشاره به سخنان اخیر دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای امنیت ادامه داد: مجلس شورای اسلامی چشم بینا و ذهن هوشیار ملت ایران است و این مباحث را از نزدیک دنبال می کند و به موقع تصمیم لازم را با توجه به شرایط اتخاذ خواهند کرد.

حسینی در پاسخ به سئوالی دیگر با بیان اینکه مواضع کشورها بر اساس منافع ملی شان اتخاذ می گردد گفت: در خصوص قطعنامه اخیر خود تصویب کنندگان این قطعنامه مشکلات بیشتری دارند ضمن آنکه تحریم از نظر خسارت حالتی دو سویه داشته و آنها هم ضرر خواهند کرد.

سخنگوی وزارت خارجه،با اشاره به سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور افغانستان به کشورمان که به دعوت دکتر علی سعید لو، معاون رئیس جمهور انجام شد، گفت: در جریان این سفر طرف افغانی از مساعدت های جمهوری اسلامی ایران در عرصه بازسازی افغانستان قدردانی نمود وخواستار مشارکت ایران در طرح خط آهن سنگان - هرات، شد و ما نیزبر اهتمام کشور برای بازسازی افغانستان تاکید کردیم.

وی همچنین با بیان اینکه کمیسیون مشترک ایران و افغانستان درآینده ای نزدیک برگزار خواهد شد افزود: قرار است این کمیسیون در ایام آتی با سفر وزیر خارجه ایران به کابل برگزار گردد.

حسینی در ادامه به سفر خورشید محمود قصوری وزیر خارجه پاکستان به تهران ادامه داد: در جریان این سفر مروری بر همکاریهای دو کشور و همچنین آخرین تحولات منطقه از جمله مسائل مربوط به لبنان، عراق، افغانستان و فلسطین انجام شد و علاوه بر آن پیرامون مسئله هسته ای ایران نیز تبادل نظر شد.

سخنگوی وزارت خارجه، همچنین گفت: درجریان این سفر دو کشور با اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای موجود بر لزوم گسترش روابط در عرصه های مختلف تاکید کردند.

وی در واکنش به اظهار نظر اخیر مقامات پنتاگون درخصوص افزایش ناوهای آمریکایی در خلیج فارس پس از صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه کشورمان اظهار داشت: این تحرکات از آمریکا بی سابقه نیست و از جمله اقدامات تحریک آمیزی است که مدتی بر روی آن تبیلغات کرده و پس از اتخاذ تصمیم اقدام مورد نظرشان را انجام می دهند.

حسینی تصریح کرد: رفت وآمد این ناوها تاثیری در اتخاذ سیاست های جمهوری اسلامی ایران ندارد و ما همچنان بر حفظ منافع و آرمانهای ملت ایران تاکید می کنیم و این قبیل رفت و آمدها برای ملت ایران عادی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با گسترش تبیلغات سوء عیه کشورمان و همچنین شیعیان در برخی از کشورهای عربی منطقه افزود: شاید این موضوع در برخی از کشورهای منطقه شدت یافته باشد و البته برگزاری برخی جلسات که اساس آن تعصبات قومی و فرقه ای بوده است نیز در همین چارچوب از نظر ما محکوم بوده است.

وی خاطر نشان کرد: به هر صورت جمهوری اسلامی ایران تلاش های صحیحی را از مجاری دیپلماتیک صورت می دهد تا وحدت مسلمین تقویت شده و ضمن آنکه طرف های مختلف متوجه زیان های تفرقه باشند با پیگیری وتقویت تلاش ها شاهد استفاده همه مسلمین از وحدت شان باشند.

حسینی در بخش دیگری از اظهاراتش اتهام اخیر قاضی آمریکایی مبنی بر دخالت ایران در انفجارمنطقه الخور عربستان را غیر صحیح دانست وگفت: دادگاه آمریکایی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و قبلا هم در جریان رسیدگی به این مسئله چنین مطرح شده بود که جمهوری اسلامی ایران هیچ نقشی در این حادثه نداشته و این مقوله صرفا تبیلغاتی است.

سخنگوی وزارت خارجه درپاسخ به این سئوال که سخن اخیر دکتر احمدی نژاد مبنی بر "بسته شدن پرونده هسته ایران"، به چه معنا است؟ اظهار داشت: این سخن به این معناست که ما به توانمندی لازم در این زمینه رسیده ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که قطعنامه اخیر شورای امنیت، چه تاثیری در تداوم فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان در آینده خواهد داشت؟ افزود: ما در بخشی که به فعالتیهای صلح آمیز هسته ای مان مربوط می شود به بیرون نیازی نداریم و مواردی هم که به سلاح های هسته ای مربوط است از نظر ما همواره محکوم بوده و لذا این قطعنامه مشکل و مانعی را در ادامه فعالیتهای ما ایجاد نخواهد کرد.

حسینی همچنین در پاسخ به این سئوال که "رسیدن به قله هسته ای" و برگزاری جشن هسته ای در ایام دهه فجر به این خاطر به چه معنا است؟ گفت: بر اساس توضیحاتی که فرموده اند این جشن هسته ای به این دلیل است که توانمندی جمهوری اسلامی ایران در فناوری هسته ای تکمیل می گردد.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با تاثیراتی که جشن هسته ای بر خواسته های شورای امنیت از ایران خواهد داشت؟ افزود: تاثیر این مسئله بر تصمیمات شورای امنیت از گذشته تا امروز قابل مشاهده است ولی این پیروزی بسیار بزرگی است که به صورت کامل به این فناوری دست یافته ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که بالاخره آیا ایران به قله هسته ای رسیده یا خیر؟ گفت: تا دهه فجر چیزی نمانده است.

حسینی همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اگر بتواند از راهکارهای دیپلماتیک برای افرادیکه به خاطر شرکت در همایش بین المللی هولوکاست در تهران از سوی کشورهایشان با مشکلاتی مواجه شده اند اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: به هر حال این مسئله ای قابل پیگیری است ونیاز دارد تا با سفارتخانه هایمان با کشورهای مختلف مشورت کنیم تا برای دفاع از حق آزادی بیان تدابیری اندیشیده شود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه در صورت حمله نظامی آمریکا یا اسراییل به کشورمان ایران به عنوان پاسخ، نخست چه نقطه ای را هدف قرار خواهد داد؟ افزود: خیلی روی گزینه نظامی تاکید نکنید؛ گزینه نظامی امروز دیگر کاربردی ندارد و همه کشورها و صاحب نظران آنها هم به این مسئله واقف هستند.

وی با اشاره به نتایجی که مهاجمان به عراق و افغانستان به دست آورده اند، ادامه داد: نتایج حمله به عراق و افغانستان حکایت از آن دارد که گزینه نظامی اثر بخش نیست و اینکه در پاسخ به چنین احتمالاتی چه خواهیم کرد به فرماندهان محترم نظامی باز می گردد اما اصلا چنین مباحثی مطرح نیست.

حسینی پیام های اخیر که از سوی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا درباره ایران را منتشر می شود را الهام گرفته از سیاستهای انگلیسی ها و بر مبنای ایجاد تفرقه بین مردم ایران دانست و تاکید کرد: در ارتباط با موضوع هسته ای نیز همچون انتخابات بین اقشار مختلف مردم ایران اجماع کامل وجود دارد و همه به صورت یکپارچه بر حقشان در این خصوص تاکید کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: آنها هم تلاش های بیهوده می کنند ولی هر چه پیام دهند و هزینه کنند نفرت ملت ایران را درو خواهند کرد واین اقدامات آنها پیوستگی بیش از پیش دولت وملت ایران را سبب خواهد شد.

وی همچنین ضمن تایید اخبار مربوط به بازرسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات تحقیقاتی هسته ای کشورمان گفت: با بازرسان با هماهنگی سازمان انرژی اتمی از مراکز تحقیقاتی که قرار بود نمونه برداری کردند و کارشان تکمیل شد.

حسینی همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به آنکه ایران پیش از این مسئله تداوم فعالیتهای مربوط به 3 هزار سانتریفیوژ را اعلام کرده و لذا این مسئله را نمی توان به منزله پاسخ به قطعنامه شورای امنیت دانست اظهار داشت: بهترین پاسخ ما به چنین اقدامی ادامه فعالیتهایمان به صورت منسجم تر و مصمم تر از گذشته است.

سخنگوی وزارت خارجه ضمن استقبال از مذاکرات رهبران حماس و فتح نسبت به تداوم این گفتگو ها در راستای حفظ آرمانهای ملت فلسطین ابراز امیدواری کرد و خاطر نشان کرد: که فشارهای رژیم صهیونیستی بر گروههایی چون حماس ادامه خواهد یافت.

وی در پایان در ارتباط با آخرین تحولات مربوط به خط لوله صلح گفت: هند، پاکستان وایران برای تکمیل این پروژه عزم جدی دارند و مشکلی که در این خصوص باقی مانده موضوع قیمت است که هنوز رایزنی ها درباره آن ادامه دارد و به محض نهایی شدن مذاکرات احتمال برگزاری نشستی سه جانبه در تهران که هنوز زمان آن قطعی نیست وجود خواهد داشت.