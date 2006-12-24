به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که مدتی قبل مرحله تدوین را به وسیله هایده صفی یاری پشت سر گذاشت، در حال حاضر زیر نظر محمدرضا دلپاک مرحله صداگذاری را سپری می کند و نسخه اولیه آن برای حضور در جشنواره ارسال شده است.



فیلم سینمایی "آتشکار" همانند ساخته قبلی این کارگردان از درونمایه اجتماعی و طنزآمیز برخوردار است. فیلمنامه که به وسیله امیریوسفی به نگارش درآمده، زندگی یک کارگر آتشکار را به تصویر می کشد که تردید در انجام یک کار مهم او را با روح پدرش درگیر می کند. این اتفاق شرایطی تازه را در زندگی این کارگر به وجود می آورد.



در این فیلم از حضور نابازیگران و کارگران محلی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان استفاده شده و حمید فرخ نژاد تنها بازیگر حرفه ای فیلم است. همچنین ساعد نیک ذات مدیر فیلمبرداری، اصغر آبگون صدابردار، محمدرضا قومی طراح چهره پردازی، علی وطن دوست طراح صحنه و لباس و سعید هاشمی مدیر تولید این فیلم هستند. "آتشکار" به تهیه کنندگی محسن امیریوسفی و مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته می شود.



فیلم "خواب تلخ" نخستین ساخته امیریوسفی است که در سینماهای کشور اکران نشده اما در 42 جشنواره بین المللی شرکت کرده و جایزه ویژه دوربین طلایی از بخش اصلی و جایزه نگاه جوان از بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن، جوایز نخست و ویژه تماشاگران جشنواره تسالونیکی یونان، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ماردل پلاتا آرژانتین و جایزه ویژه فدراسیون بین المللی منتقدین فیپرشی از جشنواره ژنو سوئیس را به دست آورده است.