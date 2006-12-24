نوقلمان شعر گرد هم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین برنامه شرکت کنندگان ضمن خواندن شعرخود ، انواع قالب های شعرچون غزل ، قصیده و همچنین اوزان عروضی و آثار برجسته ادبی معاصر را طی 15 جلسه فرا می گیرند .

این دوره به همت دفتر آفرینش های ادبی این مرکز و در راستای کشف و پرورش استعدادهای ادبی و با حضور کارشناس زبان و ادبیات فارسی به اجرا در می آید .

نخستین جلسه این دوره آموزشی دوشنبه چهارم دی ماه به اجرا در می آید و علاقه مندان جهت طی دوره ملزم به ثبت نام هستند و می توانند به نشانی : بلوار نبوت ، پایین تر از میدان نبوت ، میلاد 4 ، شماره 35 مراجعه و یا با شماره تلفن های 4473011-0261 و 4472287-0261 تماس حاصل نمایند .

این جلسات دوشنبه هر هفته از ساعت 15 تا 30/16 به اجرا در می آید .