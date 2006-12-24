وزیر امورخارجه آمریکا : حضور در عراق بدترین سرمایه گذاری خارجی آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رایس در گفتگو با آسوشیتدپرس، علاوه بر اظهار نظر درباره ایران، درباره مسائل مختلفی چون هزینه های جنگ در عراق و افغانستان، فعالیت های کره شمالی و مذاکرات شش جانبه و انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا سخن گفته است.

وی درباره عراق ابراز عقیده کرد: حضور درعراق بدترین سرمایه گذاری خارجی آمریکا بوده و وضعیت فعلی در عراق بسیار بدتر از پیش بینی های انجام شده پیش از آغاز حضور در این کشور بوده است.

رایس درباره هزینه های صرف شده در عراق و افغانستان نیز اعلام داشت: هرچند این هزینه ها رقم بالایی داشته، اما برای مبارزه با تروریسم باید هزینه های بالایی صرف شود.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از اختصاص بودجه 100 میلیارد دلاری برای ادامه حضور در عراق و افغانستان دفاع کرد.

رایس درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت به احتمال زیاد رئیس جمهور بعدی آمریکا یک سیاه پوست خواهد بود.

وی گفت : با آنکه حمایت های زیادی از من برای وارد شدن در انتخابات ریاست جمهوری شده، اما تمایل چندانی برای شرکت در این رقابت ندارم، ولی از کاندیداتوری کالین پاول در این انتخابات حمایت می کنم.

بر همین اساس رایس اعلام کرد تا کنون هیچ پیشنهادی را به پاول برای وارد شدن در این مبارزات ارائه نکرده است.

وزیر امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات شش جانبه برای حل بحران هسته ای کره شمالی که جمعه 1 دی در پکن بدون نتیجه پایان یافت، گفت : گمان نمی کنم کره تصمیمی جدی برای خلع سلاح و توقف برنامه های هسته ای خود داشته باشد و به احتمال زیاد مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه مثبت به کار خود پایان می دهد وبر همین اساس لزومی برای رفع تحریم های اقتصادی کره شمالی وجود ندارد.