رویکرد کنونی آمریکا در برابر ایران به بن بست رسیده است / جنگ عراق اهرمهای آمریکا را محدود کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : همین امر دولت آمریکا را مجبور می کند تا گزینه های بالقوه و خطرناکتر دیگری را مد نظر قرار دهد.

نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند : گفتگوهای شش جانبه برای پایان دادن به برنامه های هسته ای کره شمالی روز گذشته با نتیجه شکست پایان یافت. امروز هم پس از ماهها مذاکره، شورای امنیت ممکن است در نهایت قطعنامه ضعیفی را برای تحریم ایران تصویب کند و سودان هم با ضرب الاجل تحمیل شده از سوی آمریکا تا 31 دسامبر روبرو است تا با درخواستها مبنی برموافقت آن با استقرار نیروهای حافظ صلح در منطقه دارفور همراهی کند .

نویسنده پیشنهاد می دهد که در این سه مورد ، آمریکا احتمالا به بهبود ائتلافهای جدید شرکای خود،گاهی در مقابل مخالفت قدرتهای رقیب از جمله روسیه و چین نیاز خواهد داشت. در همه این موارد ،جنگ عراق بر آنها سایه می افکند و توجهات را از مقامهای ارشد آمریکا بر می دارد و اهرم آمریکا را محدود می کند.

" درک چولت" عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل آمریکا گفت :"یکی از چالشهایی که ما با آن روبرو هستیم، عراق است و اکسیژن زیادی در اتاق برای فکر کردن خلاقانه به هر یک از این مشکلات وجود ندارد."

این در حالی بود که یک مقام ارشد دولت آمریکا روز گذشته گفت که دیدگاههای دیپلماتیکی که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در این سه مورد اتخاذ کرده، ممکن است موانع واقعی در مسیرهای آنها را هدف قرار داده باشد. وی تصریح کرد: این بدان معنا نیست که آنچه که را هم اکنون در حال انجام آن هستید؛کناری بگذارید، بلکه دولت آمریکا همزمان به دنبال راههای دیگری برای مقابله با مشکلات خواهد بود."

در ادامه این تحلیل آمده است : درباره کره شمالی برای دولت(آمریکا) کاری دشوار است که کاملا مذاکرات شش جانبه را متوقف کند، زیرا چین به عنوان میزبان بر اعتباردیپلماتیک خود سرمایه گذاری کرده است، اما این در حالی است که بسیاری از مقامهای آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که مذاکرات آهسته به کره شمالی اجازه داد تا ذخایر هسته ای خود را ایجاد و در نهایت یک آزمایش هسته ای را انجام دهد.

به گزارش مهر، واشنگتن پست می افزاید: درباره ایران، رایس بدون خستگی طی سال جاری تلاش کرده تا ائتلافی را از پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان برای مقابله با برنامه هسته ای ایران تشکیل دهد.

نویسنده در ادامه به تلاش غرب برای تصویب قطعنامه علیه ایران می نویسد: دولت آمریکا امیدوار است که کشورهای دیگر نیز در تلاش آن برای تحریمهای مالی وارد شوند، اما با توجه به روابط اقتصادی گسترده که بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین ژاپن با ایران دارند، این کار ممکن است دشوار باشد.

در ادامه این مطلب آمده است : گزینه ها درباره سودان در صورتی که این کشور از پذیرش نیروهای حافظ صلح سرباز زند، دشوار خواهد بود.

" ایوو دالدر" عضو ارشد انستیتو بروکینگز گفت که دولت آمریکا با محدودیتهای " دیپلماسی قدیمی اتکا به سازمان ملل متحد" روبروست . وی افزود:" در مورد عراق، آنها 4 بحران واقعی دارند. اما آنها اهرم کمتر، قابلیت کمتر و اعتبار کمتری برای برخورد با هر یک از آنها از طریق یک راه دیپلماتیک دارند."