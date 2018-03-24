اسکان ۱۰ هزار فرهنگی در مراکز رفاهی آموزش و پرورش مازندران

محمودرضا علیزاده، درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار اقامت فرهنگیان در ستادهای اسکان آموزش و پرورش مازندران، افزود: از ۲۷ اسفند ۹۶ تا سوم فرودین سال جاری تعداد ۱۰هزار و ۲۱۶ خانوار فرهنگی در ۴۰۰ مدرسه و مراکز رفاهی استان اسکان پیدا کردند.

وی به اقامت تعداد ۳۶ هزار و ۷۷۹ نفر مسافر در مراکز اسکان اشاره کرد و ادامه داد: از این میزان ۱۱۰ هزار و ۳۳۷ نفر روز اقامت بوده‌اند.

علیزاده با بیان اینکه اغلب این ۱۰هزار خانوار اسکان داده شده، در مراکز ویژه و الف اقامت یافتند، گفت:کلاس‌های طرح اسکان امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۳۸ درصدی از لحاظ کیفی مواجه بود و کلاس‌های ویژه هم رشد کیفی ۴۴درصدی را تجربه کرد.

رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: امکانات مراکز رفاهی و مدارس استان برای پذیرایی از مسافران در حد مطلوبی مهیا شده است .

علیزاده از افزایش مراکز اسکان آموزش و پرورش مازندران در سال جاری خبرداد و خاطر نشان کرد: مازندران از لحاظ اسکان در سال گذشته رتبه چهارم را در کشور داشته است .