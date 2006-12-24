اعتبار آمریکا تضعیف شده است / بازیگران خاورمیانه با کنار زدن غرب به دنبال نقش آفرینی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مطلبی نوشت : برای بسیاری از رهبران خاورمیانه، حاصل بحث و مشاجره آمریکا درباره عراق این است که در زمانی که احتمالا به نظر می رسد آمریکا عقب نشینی می کند؛ یک جنگ در حال پیشرفت را در پشت خود باقی می گذارد.

نویسنده خاطر نشان می کند: بنابراین، قدرتهای منطقه ای - همپیمانان آمریکا از جمله اردن، اسرائیل و عربستان سعودی و دشمنان آن همچون ایران و سوریه - وارد تلاشهای دیپلماتیک جدی می شوند که تا حد زیادی هدف آن جلوگیری از جنگ عراق برای ایجاد آشفتگی بیشتر است.

در ادامه این مطلب آمده است : در حالی که در برخی موارد، گفتگوها تنها با مسئله عراق همسو است، اما به نظر می رسد که این گفتگوی رده بالا یک واقعیت جدید را منعکس می کند : در حالی که اعتبار آمریکا در نتیجه جنگ عراق تضعیف شده ، بازیگران منطقه ای در حال کنار گذاشتن غرب برای همکاری و پیدا کردن راههایی از طرف خودشان هستند.

بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه(30 آذر) عبدالله دوم شاه اردن گروههای رقیب حماس و فتح را به منظور از بین بردن اختلافات خود به اردن در روز یکشنبه(2 دی) دعوت کرد. در بیروت هم به نظر می رسد که عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در حال ایجاد پیشرفت در پایان دادن به بحران سیاسی بین ائتلاف حزب حاکم دولت و حزب الله است. اما در همه این موارد ، جنگ عراق و به ویژه پتانسیل آن برای تبدیل شدن به عرصه ای برای مشکلات منطقه، یک پیشینه است .

به گزارش مهر، کریسنین ساینس مانیتور می افزاید: ایران از نفوذ دولت شیعه عراق از نظر استراتژیکی سود برده و در حالی که عربستان سعودی ، اردن و اسرائیل کمتر نگران دموکراسی در عراق و یا لبنان هستند؛ آنها به مخالفت با توسعه قدرت ایران که فکر می کنند منافع مهم آنها را تهدید می کند، ادامه می دهند.