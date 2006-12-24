دکتر حسین علایی، کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاههای خود را پیرامون آخرین وضع پرونده هسته ای و ابعاد مختلف صدور قطعنامه جدید شورای امنیت پرداخت.

وی با اشاره به سابقه طرح پرونده ایران در شورای امنیت، گفت: آمریکا به کمک اروپایی ها، از یک سال گذشته سیاست پلکانی فشار تدریجی به ایران را از طریق شورای امنیت آغاز کرده اند.

علایی ادامه داد: در این پروسه، آمریکایی ها از سه راه "اقناع، اجماع و تحریم" استفاده کرده اند و در مرحله اول سعی کردند که کشورهای مختلف را قانع کنند که در برابر ایران موضع گیری کنند و در مرحله بعد، تلاش کردند این کشورها را به اجماع برسانند و در مرحله سوم هم تلاش برای وضع تحریم ها را در دستور کار خود قرار دادند، تحریم ها از مرحله ضعیف شروع می شود و به مرور پررنگ تر و قوی تر می شود.

روسها، فشار آمریکا بر ایران را به سیاست " نمدمالی" تبدیل می کنند به این معنی که فشار را آرام آرام به ایران منتقل می کنند تا ایران متوجه فشار عظیم نهایی نشود و زمانی هم متوجه شود که کار خیلی پیش رفته باشد، لذا ادامه بازی فعلی روسیه بسیار برای ما خطرناک است

وی تاکید کرد: آنها موضوع ایران را ذیل بند 7 ماده 42 منشور ملل متحد -که مربوط به موارد تهدید امنیت بین الملل است- بررسی کرده اند.

این کارشناس امور استراتژیک اظهار داشت: موضع روسیه در مقطع هم بسیار قابل تامل است،روسها پرونده هسته ای ایران را به چشم یک برگ برنده اقتصادی و عامل امتیاز گیری از آمریکا نگاه می کنندو گزارشاتی رسیده است که روسها با گرفتن امتیاز از آمریکا، کاملا با آمریکا هماهنگ شده اند.

علایی تصریح کرد:روسها، فشار آمریکا بر ایران را به سیاست " نمدمالی" تبدیل می کنند به این معنی که فشار را آرام آرام به ایران منتقل می کنند تا ایران متوجه فشار عظیم نهایی نشود و زمانی هم متوجه شود که کار خیلی پیش رفته باشد، لذا ادامه بازی فعلی روسیه بسیار برای ما خطرناک است.

فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران اظهار داشت: ایران و آمریکا می توانند با مذاکره به راه حل بینابینی برسند و آمریکایی ها هم اخیرا با زبان بی زبانی گفته اند که اگر ایران رفتارش را در مسائل خاورمیانه تغییر دهد،می تواند در موضوع هسته ای کوتاه بیاید.

علایی بهترین راه ایران در موقعیت فعلی را "برداشتن یک گام بلند فنی" در موضوع هسته ای و عبور از مقطع غنی سازی -که مورد تاکید غرب است- توصیف کرد و گفت: باید کاری کنیم که اصولا مسئله غنی سازی در ایران از نظر غرب، "تمام شده" فرض شود.