جدیدترین شماره "اخبار ادیان" منتشر شد

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: این شماره از نشریه اخبار ادیان با سرمقاله وینست برومر آغاز شده است. در بخشی از این سرمقاله آمده است : میراث یک سنت دینی همواره در قالبها و صورتهای فکری و نظری یک نظام فرهنگی خاص عرضه می شود و در بستر همین نظام فرهنگی است که معقول و موجه دانسته می شود. با این حال یک سنت دینی متکی و منحصر به یک فرهنگ خاص نمی ماند بلکه نیاز دارد تا یکبار دیگر در قالبها و صورتهای فکری دیگر ترجمه شود تا با رای پیروان فرهنگهای دیگر معقول و موجه جلوه کند.

نظریه مرزهای خونین اسلام افسانه ای بی بنیاد، نماینده نامدار چپ اسلامی، جهان مجازی در خدمت تفاهم با دنیای اسلام، فرهنگنامه ای برای راهبان و پارسایان مسیحی و بودایی، آیین شینتو باورهای ملی در جایگاه دین از عناوین بخش شناخت این نشریه هستند.

در این شماره سه گفتگو از کارن آرمسترانگ، اسدالله اطهری و سعاد یوسف منتشر شده اند.

ابهامها ایمان مرا سست نکرد، دین آن لاین دین زنده و فلسفه در خدمت گفتگو از عناوین بخش نظر هستند.

سجده بر آب بخش پایانی این شماره است که به نیایش های روزانه صائبین مندایی اختصاص دارد.