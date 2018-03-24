تورهای «ری گردی» از فردا تا ۱۲ فروردین رایگان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از ستاد خدمات سفر شهرستان شمیرانات داشت، در جمع خبرنگاران جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شمیرانات را سبب جذب تعداد زیادی گردشگر به این شهرستان دانست و گفت: آب و هوای مناسب شمیرانات توانسته ظرفیت بالایی در جذب گردشگر در این شهرستان ایجاد کند.

وی فاصله کم شمیرانات با تهران را از دیگر عوامل حضور گردشگران در این شهرستان دانست و افزود: راه اندازی اقامت های بوم گردی و اکوکمپ های کوهستانی در شمیرانات مورد حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در شمیرانات را دارای توجیه اقتصادی مناسب خواند و افزود: باید در راستای توسعه صنعت گردشگری بتوانیم بوم گردی را در سراسر استان تهران تقویت کنیم.

وی بازدید از باغ قلمستان، باغ فردوس، موزه سینما، موزه موسیقی، خانه موزه دکتر حسابی، باغ هنر ایرانی، موزه تماشاگه زمان و مجموعه سعدآباد را از برنامه های تورهای شمیران گردی دانست و گفت: این تورها رایگان نیست، اما از پنجم فروردین تا روز دوازدهم فروردین، تورهای «ری گردی» به صورت رایگان برگزار می شود، که علاقمندان می توانند از طریق شماره تلفن ۳۳۷۴۷۰۹۰ و یا ارسال نام و نام خانوادگی به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۱۰۰ در این تورهای رایگان ثبت نام کنند.