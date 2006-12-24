وزارت علوم هیچگاه وجود ستاره دارها را تکذیب نکرده است/ نظام مدیریت اطلاعات علمی و فناوری کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم صبح امروز در سالن عضدی وزارت علوم در جمع خبرنگاران به وظایف وزارت علوم اشاره کرد و گفت: وزارت علوم در مباحث آموزشی، فرهنگی و پژوهشی با محوریت توسعه آموزش عالی گام بر می دارد و دانایی محوری را در همه امور مد نظر قرار داده است.

وی افزود: در بخش آموزش عالی توزیع عادلانه آموزش، در بخش پژوهش رفع نیازهای کشور به صورت علمی و در بخش فناوری ارتباط فارغ التحصیلان با پارک های علم و فناوری مد نظر قرار داده است.

وزیر علوم به ایجاد نظام مدیریت اطلاعات علمی و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد این نظام از سوی دولت به همه دستگاه ها ابلاغ شده است .

زاهدی در پاسخ خبرنگاری که موضوع دانشجویان سه ستاره را مطرح کرد، گفت: وزارت علوم هیچگاه از زمانی که بحث ستاره دار ها مطرح شد، آن را تکذیب نکرده است. اما رسانه ها تحت تأثیر جو سیاسی گفته های وزیر را نادرست انعکاس داده و اعلام کرده اند ما تکذیب کرده ایم .

وی اضافه کرد: بحث ستاره عادی است و همواره وجود داشته است.اما برخی رسانه های کاملاً سیاسی با روی کار آمدن دولت نهم آن را بزرگ جلوه داده اند. نوربخش مسئول گزینش استاد و دانشجوی سازمان سنجش که از زمان دکتر معین منصوب شده است عادی بودن این امر را تأیید خواهد کرد.

وزیر علوم به ستاره دارها اشاره کرد و گفت: ستاره می توانست، نقطه یا کاما یا هر علامت دیگری باشد بنابراین جوسازی در مورد ستاره دارها امری غیر معمول بود که توسط برخی رسانه های سیاسی صورت گرفت. خوشحالم از اینکه عملکرد ما در حوزه های تخصصی به قدری ایده آل بوده است که مسئله ای مانند ستاره دار بودن مطرح می شود.

وی گفت: یک ستاره و دو ستاره علامت نقص در پرونده یا مشکلات انضباطی بوده است. طبق نص صریح قانون ما در برابر این افراد اقدام کرده ایم. حتی بر خلاف سنوات گذشته پذیرش مشروط نیز نداشته ایم و تمام یک ستاره و دو ستاره ها پذیرش شده اند.

زاهدی در پاسخ به اظهار خبرنگار روزنامه کارگزاران که به خبر خبرگزاری فارس در مورد ستاره دارها اشاره کرد، گفت: خبرگزاری فارس خلاف قانون انجام داده است و من به شدت تکذیب می کنم. ما به هیچ وجه دانشجوی سه ستاره نداریم اما برخی کسانی که سازمان سنجش قبل از اعلام نتایج نهایی اسامی آنها را اعلام کرده عدد 2 را کنار اسامی آنها قرار داده است. این عدد 2 بر اساس ضوابطی که مربوط به مراجع ذیربط است و داوطلب به آن دلایل نمی تواند وارد دانشگاه شود در کنار نام داوطلب قید شده است. این موضوع به هیچ عنوان به معنی قبولی این داوطلبان نیست و اصلاً این کار در حیطه وزارت علوم نبوده است.

وی اضافه کرد: در انتخابات نیز صلاحیت برخی تأیید و برخی رد می شود و همه حق اعتراض و بررسی مجدد دارند. وزارت علوم تمام تلاش خود را برای رفع مشکل این داوطلبان به عمل می آورد .

وزیر علوم با اشاره وجود موسسات غیر مجاز آموزشی و نحوه برخورد با آنها گفت : مجوز کلاس های آموزشی و آموزشگاه های کنکور از سه وزارتخانه علوم، ارشاد و آموزش و پرورش صادر می شود و به همین دلیل مشکلاتی در برخورد با متخلفین وجود دارد اما خوشبختانه توافقاتی صورت گرفته که بر اساس آن آموزشگاه های غیر مجاز تعطیل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین موسساتی که گفته می شود که برای دانشجویان پایان نامه و رساله تنظیم می کنند در صورت اثبات وجود آنها برخورد با آنها جدی خواهد بود.