تشدید سرعت وزش باد در اردبیل/وضعیت هوا ناسالم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر وزش بادهای تند و شدید در بخشهای مختلف استان اردبیل به وقوع پیوسته بطوریکه در برخی مناطق سرعت وزش باد به بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.
مطابق اعلام اداره کل حفاظت از محیطزیست استان اردبیل به دلیل شرایط جوی به وجود آمده، در برخی مناطق غلظت گردوخاک هوا بیشازحد مجاز است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان اردبیل در این خصوص تصریح کرد: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر اردبیل شاخص غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون فراتر از حدمجاز بوده و بیانگر شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
محمد خداپرست اضافه کرد: با توجه به شرایط جوی به وجود آمده، انتظار میرود شهروندان از تردد غیرضروری پرهیز کرده و تا حدامکان از حملونقل عمومی استفاده کنند.
وی متذکر شد: توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری نموده و سایر افراد نیز فعالیتهای طولانی مدت را در فضای باز کاهش داده و از انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند.
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