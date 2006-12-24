تلاش آمریکا برای کاهش نگرانی هند از مفاد قرارداد هسته ای دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،" آرلن اسپکتر" سناتور جمهوریخواه ایالت پنسیلوانیا گفت که وی از مانموهان سینگ نخست وزیر هند خواست تا به پیشبرد این قرارداد ادامه دهد، زیرا آن به نفع هند و آمریکا خواهد بود.

دهلی نو نگران یک بند غیرالزام آور در این قرارداد است که از سوی کنگره آمریکا در آن گنجانده شده و کاخ سفید را هدایت

می کند تا این مسئله را مشخص کند که آیا هند در حال همکاری با تلاشهای واشنگتن برای مقابله با ایران به علت برنامه هسته ای آن است یا خیر.

اسپکتر رئیس آتی کمیته قضایی سنای آمریکا گفت :" آمریکا در مذاکرات منعطف خواهد بود."

وی پس از دیدار با سینگ در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد:" برای هند دستیابی به فناوری آمریکا در زمینه هسته ای یک امتیاز بزرگ است."

این سناتور جمهوریخواه ادعا کرد:"وقتی که شما حساسیت آمریکا را درباره دادن فناوری هسته ای پیشرفته به کشوری که دارای سلاحهای هسته ای است، در نظر بگیرید، می بینید که این یک مسئله نگران کننده است. ما چیز بسیار مهمی را کنار گذاشتیم چرا که می دانیم هند یک کشور مسئول است."

این قانون در 9 دسامبر ( 18 آبان ماه) در کنگره و در 27 آذرماه نیز از سوی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا تصویب شد.

براساس این قرارداد، هند به فناوری هسته ای غیرنظامی ساخت آمریکا دست خواهد یافت و در مقابل به بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای که برای مصارف متعارف فعالیت دارند، اجازه داده خواهد شد.

هند همچنین اجازه خواهد یافت 8 راکتور نظامی خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد. دهلی نو در این پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده،اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضا کنندگان این معاهده مشخص می شود .

به گزارش مهر، در لایحه تصویب شده، بند مربوط به حمایت هند از آمریکا در مقابله با برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران تعدیل شده است و تعادلی در خواسته های طرفین به وجود آمده است؛ ضمن آنکه به کنگره نیز اجازه نظارت بر روند اجرایی شدن قرارداد هسته ای هند و آمریکا را می دهد .