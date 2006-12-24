مشکل اصلی کندی روند عمران شهری بم کمبود اعتبار است / پرداخت تسهیلات مجدد به بمی ها فعلا منتفی است

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارها گفته شده به دلیل اینکه عمران شهری بم دیر شروع شده ، در زمان طولانی تری هم به پایان می رسد طوری که حداقل 5 الی 6 ماه بعد از پایان واگذاری آخرین واحد مسکونی در بم این عملیات به طول خواهد انجامید.

نصرالله دهقانی در رابطه با میزان اعتبارات مورد نیاز برای انجام عملیات عمرانی شهرستان بم اظهار داشت: در این زمینه برآوردهای متفاوتی اعلام شده است ، به طوری که تا 100 میلیارد تومان نیز برآورد شده اما این نکته قابل توجه است که تنها 5 میلیارد تومان از این اعتبارات مورد نیاز تاکنون به این بخش اختصاص یافته و هزینه شده است.

وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی به لحاظ مصالح و آهن آلات ساختمانی در بم وجود ندارد ، تصریح کرد: اینکه گفته می شود بازار سیاه مصالح و آهن الات در بم وجود دارد ، صحت ندارد چرا که به میزانی در انبارهای ستاد بازسازی بم مصالح و انواع آهن آلات مورد نیاز ساختمانی موجود است که شاید در برخی مواقع نیز مازاد بر نیاز باشد بنابراین هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

دهقانی با اشاره به واگذاری انجام عملیات جمع آوری نخاله ها و پسماندهای ساختمانی به شهرداری بم یادآور شد: انجام عملیات آواربرداری بر عهده ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم بوده که به طور کامل انجام شده و آنچه باقی مانده، نخاله ها و پسماندهای ساختمانی است که به دلیل برعهده داشتن نظافت شهر بم از سوی شهرداری، این عملیات نیز به شهرداری واگذار شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تخصیص اعتبار 500 میلیون تومانی برای جمع آوری و انتقال نخاله های ساختمانی در سال جاری انتظار می رود این عملیات بدون نیاز به صرف بودجه بیشتری در اسرع وقت صورت گیرد.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم با بیان اینکه آنچه در تعهد دولت نسبت به بازسازی مناطق مسکونی و تجاری شهر بم و بروات بوده در رابطه با واحدهای آسیب دیده است، افزود: نوسازی و بازسازی حدود 17 هزار واحد بر عهده ستاد بازسازی بوده که تا پایان آذر 85 ، 20 هزار واحد زیر پوشش سقف رفته و اسکلت 21 هزار واحد نیز زده شده است. بنابراین مازاد بر این تعداد ، مصوباتی که به دنبال مساعدت دولت طی سال جاری نسبت به خانه دار شدن مزدوجین، مستأجرین در بم و بروات در نظر گرفته است.

دهقانی در خصوص ارایه تسهیلات جدید به ساکنان بم برای نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده بر اثر زلزله اظهار داشت: هیچ دلیلی برای به تاخیر انداختن کار ساخت و ساز در بم وجود نداشته و کسانی که تا نیمه اول سال 85 هیچ اقدامی دررابطه با دریافت تسهیلات انجام نداده اند ، نباید منتظر ارایه تسهیلات دوباره و جدید برای ادامه عملیات نوسازی واحدهای خود داشته باشند و فعلا تحقق چنین امری منتفی است.

به گفته وی ، در یک مقطع زمانی حدود یک سال به میزان 80 میلیارد تومان برای کارهای عمران شهری نیاز است که امیدواریم تخصیص این اعتبار از سوی دولت و ستاد راهبری و بازسازی مناطق زلزله زده بم هر چه سریعتر صورت پذیرد.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم در رابطه با پروژه های مورد بهره برداری تا پایان سال جاری عنوان کرد: تا پایان سال 85 حدود 20 مسجد و امامزاده دربم و بروات مورد بهره برداری قرار می گیرد. همچنین بهره برداری از ورزشگاه بم و مجموعه سایت اداری بم از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در این مدت خواهد بود.