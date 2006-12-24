احیای سنتهای اسلامی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، نزدیک به 3 تا 4 هزار مسلمان در گردهمایی سالانه انجمن مسلمانان آمریکا و محفل اسلامی شمال آمریکا شرکت کرده اند.

موضوع امسال این گردهمایی بزرگ "مسلمانان آمریکایی در راه احیای اسلام" بود که طی چهار روز گذشته مورد بررسی قرار گرفته و فردا به عنوان آخرین روز از همایش نتایج قطعی آن اعلام می می شود.

طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد و دکتر عصام امیش رئیس انجمن مسلمانان آمریکا از شرکت کنندگان برجسته این همایش هستند، سخنرانهای این گردهمایی در جلسات مختلفی موضوعات گسترده ای را از حقوق مدنی و سیاسی تا چگونگی هدایت نوجوانان در رویارویی با فرهنگ عمومی غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اخلاق اسلامی، حقوق مدنی و ایستادگی مسلمانان در مقابل تبعیض از دیگر موضوعاتی بود که سخنرانها طی این همایش آنها را مد نظر داشتند وغلبه بر چالشهای بسیار اقلیت مسلمان در سراسر ایالات متحده و ارائه اطلاعات لازم به جامعه مسلمان از جمله اهداف مورد توجه برگزار کنندگان این همایش بود.

تعداد مسلمانان آمریکایی بین 6 تا 7 میلیون نفر تخمین زده شده که این تعداد کمتر از 3 درصد جمعیت 300 میلیونی آمریکا را تشکیل داده اند.

گردهمایی سالانه مسلمانان 21 دسامبر (اول دی) آغاز شده و تا 25 دسامبر(4 دی) ادامه دارد، انجمن مسلمانان آمریکایی و محفل اسلامی شمال آمریکا برگزارکنندگان این همایش هستند .

