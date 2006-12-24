به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح اولین جشنواره ملی و دوسالانه کارآفرینان برتر شاهد و ایثار گر سراسر کشور، با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت گفت : روشن است که نظام سلطه نمی خواهد پیشرفت یک کشور مستقل را ببیند و اینکه خودشان را پشت نقاب مخالفت با بمب اتم و حمایت از آزادی و حقوق بشر پنهان می کند، دورانش گذشته است و آنها چهره کریه ؛ خودخواه و جنگ طلب آنها مدتهاست که برای ملت ها آشکار شده است .

وی افزود : فناوری هسته ای یک فناوری است که وقتی به طور کامل بتوانیم از آن بهره برداری کنیم ، در تمام عرصه های پیشرفت ، سرعت چند برابر می شود و این مسئله برای آنان ناراحت کننده است .

رئیس جمهور با اشاره به تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی گفت : آنها یک مشت وحشی را شصت سال قبل با دروغ و دغل بازی در منطقه حاکم کردند که با پررویی اعلام می کند بمب اتم دارد و قدرتهای بزرگ هم به روی آنها لبخند می زنند ، آنها فکر می کنند با کاغذ بازی و نشست و برخاستها می توانند جلوی ملت ایران را بگیرند .

وی افزود : این قدرتها دوباره اشتباه کردند، ملت ایران بارها شما را نصیحت کرد که از تاریخ درس بگیرید . شما از اینکه اخم کنید و با ملت ایران از موضع قلدری حرف بزنید چه نتیجه ای گرفته اید . بیدار شوید زیرا دنیا عوض شده است .

رئیس شورای امنیت ملی با تاکید ملت ایران ابرقدرتهای عالم را کنار زده است، گفت : مشکل این قدرتها این است می خواستند فناوری هسته ای را با قلدری و خشم از دست ملت ایران بگیرند اما به یک ستون مستحکم به نام ملت ایران برخورده اند . بعد از یک سال تهدید این قدرتها دیدند که هیچ جیزی گیرشان نیامد .

وی افزود : آنها فکر می کنند ابرقدرت عالم هستند اما ملت ایران این قدرتها را کنار زده است و آنها دیده اند که آبرویشان رفته است .

احمدی نژاد تصریح کرد: این قدرتها در ابتدا سعی کردند با فشار های سنگین تبلیغاتی و سیاسی خواستار تعلیق شوند وقتی از آنها می پرسیم شما کی هستید می گویند ما آمریکاییم، انگلسیم . شما چه کاره عالم هستید ؟ شیطنت آنها این بود که می خواستند به بهانه ای فناوری هسته ای توسط ایران تعلیق شود که بلافاصله تبلیغات را شروع کنند که ایران عقب نشسته است و بعدوقتی با انکار ایران مواجه می شدند ، بگویند ایران مخفی کاری می کند .

رئیس جمهور با بیان اینکه تمام فناوری هسته ای به دست دانشمندان داخلی ساخته شده است، گفت : آنها در ابتدا صحبت از تحریم صددرصد می کردند ، و امروز می گویند که قطعات تاسیسات هسته ای و موشک های دوربرد را به ایران نمی دهیم. ما از شما چیزی نخواسته ایم هر چه شما به ما داده اید دیگر ندهید ما از این مسئله تشکر هم می کنیم .

وی افزود : همه ناراحتی این قدرتها این است که ما همه چیز را خودمان ساخته ایم و می دانند که نمی توانند آن را بگیرند زیرا دانش هسته ای در مغزهای ملت ماست .

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه این ملت ها فکر می کنند ملت ایران از صدور این قطعنامه ناراحت می شود گفت : ملت ایران نه تنها ناراحت نمی شود بلکه خوشحال هم می شود . بازهم به این قدرتها نصیحت می کنم که شیوه مدیریت شما باعث شده در تمام دنیا ؛ دعوا، کینه توزی و توطئه به وجود آید شما آرامشی در دنیا باقی نگذاشته اید وحتی مردم کشورهای خودتان هم از دست شما عصبانی هستند .

رئیس جمهور با اشاره به برخی ابراز علاقه ها از سوی کشورهای غربی برای ایجاد رابطه با ایران ، گفت : نمی شود مخفیانه یپغام دهید که می خواهیم با شما دوست باشیم و از طرف دیگر چنگ و دندان نشان دهید این بازی دوگانه را تا کی می خواهید ادامه دهید ؟

وی افزود : چرا خیال می کنید ملت ها باید از شما بترسند از این خیمه شب بازی دست بردارید و دوست باشید . آیا یاد نگرفته اید که با ملت ها باید با زبان ادب صحبت کنید ؟

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه این قدرتها می دانند که قادر نیستند کوچکترین آسیبی به ملت ایران بزنند، گفت : برای شما متاسف هستیم که فرصت دوستی با ملت ایران را از دست داده اید این کار شما نه تنها آسیبی به ملت ایران نخواهد زدت ، بلکه به زودی از این اقدام ناچیز و سطحی خود به شدت پشیمان خواهید شد .

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه قدرتهای زورگو آبرویی برای سازمان ملل و شورای امنیت نگذاشته اند، گفت : این چه شورایی است که در بسط نوکر آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی است این شورا مشروعیت ندارد .

وی افزود : شما باید بپذیرید که ایران فن آوری تولید سوخت هسته ای را در اختیار دارد و پای آن خواهد ایستاد و دهه فجر دهه جشن هسته ای ملت ایران است و شما به جز آنکه آبروی خود را ببرید، راهی پیش روی خود ندارید .

رئیس جمهور با بیان اینکه این قدرتها به دنبال منزوی کردن ملت ایران هستند گفت : شما چرا خواب هستید ، این شمایید که منزوی شده اید ، شما جایگاهی در بین ملت خود هم ندارید . خدا را شکر می کنم که جنایتکاران عالم با ما خوب نیستند اگر با ما خوب بودند باید در مسیر حرکت خود شک می کردیم .

وی با تاکید بر اینکه روزی نخواهد آمد که ملت ایران بر جنایات شما صحه بگذارد، گفت : ما باید هوشیار باشیم آنها می خواهند عده ای را فعال کنند که در صفوف منسجم ملت ایران رخنه ایجاد کنند و به دنبال ترساندن ملت ما هستند .

رئیس شررای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد : امروز ملت ایران منسجم تر و متحد تر از همیشه تاریخ است و پای قضیه هسته ای ایستاده زیرا این مسئله تمام شده است و چه بخواهند و چه نخواهند ایران یک کشور هسته ای است و به نفع آنان است که در کنار ایران هسته ای زندگی کنند .

وی افزود : امروز روز هوشمندی، وحدت و ایستادگی و کار و تلاش است و مطمئن هستم این صحنه سیاسی به لطف الهی به نفع ملت ایران پایان خواهد پذیرفت .

ادامه دارد....