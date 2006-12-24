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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۴۸

معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با مهر اعلام کرد :

جزئیات 8 چالش نظام بانکی در ایران / رفع چالش‌های نظام بانکی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت

جزئیات 8 چالش نظام بانکی در ایران / رفع چالش‌های نظام بانکی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت

سید حمید پور محمدی جزئیات 8 چالش بزرگ و عمده نظام بانکی در ایران را تشریح کرد و گفت: رفع چالش‌های نظام بانکی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو خبرنگار "مهر" بانکداری الکترونیک ، قوانین و مقررات و امور حقوقی ، نهادهای جدید پولی و مالی کشور ، شفافیت مالی ،عملیات اعتباری و ارزی ،خصوصی سازی بانک‌ها و نظارت و بازرسی عملکرد بانک‌ها را 8 چالش‌های بزرگ و عمده نظام بانکی کشور نظام بانکی اعلام کرد و گفت : عمده ترین این چالش‌ها بحث بانکداری اسلامی است.

سید حمید پورمحمدی تصریح کرد: با توجه به این که 27 سال از زمان انقلاب و 23 سال از زمان تصویب اولین قانون بانکداری بدون ربا گذشته است، به نظر می رسد که زمان و فرصت برای بازنگری این قانون مناسب باشد، که در همین راستا نیز پیش نویس الگوی جدید بانکداری اسلامی تدوین شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با تایید و تصویب این الگو بخشی از مشکلات بانکداری کشور مرتفع شود و این الگو بتواند پاسخگوی سلایق ، تنوع خواهی مشتریان ، انجام سریع تر، صحیح تر و سهل ترعملیات بانکی و انطباق بانکداری اسلامی با عملیات بانکداری متعارف شود، تا بدین طریق دغدغه متدینین در مورد شائبه صوری بودن معاملات بانکی رفع شود.

معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر از مشکلات و چالش های نظام بانکی را بانکداری الکترونیک دانست و تصریح کرد: بر اساس یک یادداشت تفاهم که میان وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات منعقد شده است، کارگروهی برای تحقق بانکداری الکترونیک تشکیل شد.

وی با بیان این که برای بررسی و مشخص شدن وضعیت و جایگاه بانکداری الکترونیک در کشور جلسات مختلفی با دستگاه های مرتبط با این موضوع تشکیل شده است، تصریح کرد: برنامه بانکداری الکترونیک در سه مرحله تا پایان سال 88 اجرایی می شود.

پورمحمدی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور را قوانین و مقررات و امور حقوقی دانست و تصریح کرد: در آینده نتایج بررسی وزارت اقتصاد در این خصوص اعلام خواهد شد.

وی عدم وجود نهادهای جدید پولی و مالی که کشور نیازمند آنها است را از دیگر چالش های نظام بانکی اعلام کرد و گفت : در حال حاضر این نهادها در کشور وجود ندارد و تنها برخی از این نهادهای جدید راه اندازی شده و برخی نیز در حال راه اندازی است .

معاون وزیر اقتصاد شفافیت مالی و گزارشگری دقیق مالی از عملکردهای نظام بانکی کشور را از دیگر چالش ها و مشکلات عنوان کرد و اظهار داشت : این شفافیت مالی باید به نحوی باشد که اطلاعات حاصله نظام بانکی را قابل اتکا و استناد نماید که البته وزارت اقتصاد در این زمینه برنامه هایی را در دست انجام و مطالعه دارد.

به گفته وی ، عملیات اعتباری و ارزی و همچنین خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها نیز از دیگر چالش ها و مشکلات نظام بانکی کشور است.

پورمحمدی با بیان این که نظارت ، بازرسی و ایجاد راه‌هایی که بتوانیم نسبت به عملکرد گذشته سیستم بانکی کنترل دقیقی داشته باشیم نیز از دیگر چالش ها است، افزود: این نظارت و کنترل باید نسبت به برنامه ها و تسهیلات اعطایی بانک ها درآینده نیز کنترل دقیقی داشته باشد.

وی ادامه داد: تمام موارد مذکور و یافتن راه حل هایی برای آنها جزو برنامه های حوزه معاونت بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد است که به تناسب بررسی و آماده شدن زمینه های اجرای آن در همایش هایی که درآینده برگزار می شود اطلاع رسانی خواهد شد.      

کد مطلب 425799

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