افزایش جمعیت مسلمانان اروپا تأثیری در کاهش تبعیض و تعصب نداشته است/ تدوین منشور تکراری در بهبود وضعیت مسلمانان بی تأثیر است

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش جمعیت جمیعت مسلمانان اروپا از یک سو نوید بخش بهبود احتمالی وضعیت آنها واز سوی دیگر واهمه های افزایش فشار و اسلام هراسی را تشدید می کند.

افزایش مسلمانان و مساجد اروپا

بر اساس گزارش یک هفته نامه اسپانیایی تعداد مسلمانان، مساجد و اماکن نیایشی آنها به طور کلی در اروپا افزایش یافته و در مقام مقایسه تعداد کلیساهای کاتولیک رو به کاهش است.

مجله اسپانیایی زبان "آلبا" گزارش داده که مهاجرت به فرانسه به رشد ساخت مساجد و مراکز تبلیغی - اسلامی در این کشور منتهی شده و این امر با سقوط تعداد کلیساهای کاتولیک موازی است. تعداد مساجد کنونی فرانسه که 1500 مسجد تخمین زه شده تقریباً با تعداد مساجد استانبول در ترکیه که به شهر هزار مسجد شهرت دارد برابری می کند.

این نشریه همچنین یاد آور شده است که به جمعیت مسلمانان در اتحادیه اروپا سالانه یک میلیون نفر اضافه می شود . اروپا تا سال 2025 شاهد حضور 40 میلیون مسلمان خواهد بود و فرانسه بزرگترین جامعه اقلیت مسلمان اروپا را در خود جای داده است.

شاید خبر افزایش تعداد مساجد اروپا این پنداره را در ذهن شکل دهند که ساخت مسجد در اروپا به دنبال ادعاهای غرب مبنی بر دمکراسی، آزادی از نوع دینی و تساهل بسیار ساده است؛ اما اقلیت مسلمانان غرب در بسیاری ازموارد که شاید بتوان آن را به طور میان به اغلب موارد نسبت داده با چالشهای بیشماری برسر ساخت مسجد در غرب رو به رو هستند.

مخالفت با ساخت مسجد در غرب ایتالیا

به رغم حضور دیرینه اسلام در ایتالیا و اهمیت و نفوذ مذهب در این کشور نسبت به سایر مناطق اروپایی، طرحهای ساخت مسجدی در منطقه کیانتی، غرب ایتالیا با اعتراض ساکنان منطقه رو به رو شده که این اعتراض از زمان تصویر طرح ساخت مسجد توسط

شهردار شهر کول وال دی السا آغاز شد.

ساکنان این شهر 20 هزار نفر تخمین زده می شوند که 600 نفر آنها مسلمان هستند؛ اما اعتراضات ساکنان این منطقه با اقدامات بسیار نامناسبی همراه بوده که بسیاری آن را نشانه ارعاب به سبک مافیا توصیف کرده اند اما تاکنون هیچ فردی مسئولیت این اهانت را نپذیرفته است.

در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی دین در ایتالیا از اهمیت و نفوذ بیشتری برخوردار است که این امر با قرارگیری واتیکان، مرکز کلیسای کاتولیک روم در قلب پایتخت این کشور بی ارتباط نیست. اگر چه سیسیل ساردنی و برخی مناطق شبه جزیره ای ایتالیا بین سالهای 828 و 1300 بخشی ازامت اسلام بوده است، اما تقریباً از سال 1861 تا 1970 اسلام در این سرزمین غایب بود تا هنگامی که اولین مهاجران شمال آفریقا به ایتالیا وارد شدند.

تعداد مسلمانان ایتالیا امروزه از یک میلیون نفر تجاوز کرده است، در حالی که حدود 30 هزار نفر از مسلمانان این کشور را خود ایتالیایی ها تشکیل داده اند.

بهبود وضعیت مسلمانان اروپا با تدوین منشور

پارلمان اروپا بررسی "منشور پیشنهادی درک مسلمانان" را آغاز کرده و در نظر دارد در صورت تصویب، آن را به امضای تمام رهبران مسلمان اروپا برساند، این در شرایطی است که منشور مذکور تنها به تکرار بدیهیات درباره مسلمانان روی آورده و هیچ گام مثبتی در راستای بهبود وضعیت اقلیت مسلمان که از شرایط نامساعد تبعیض و تعصب رنج می برند، اتخاذ نکرده است.

گرارد باتن، عضو بریتانیایی پارلمان اروپا که در میان ارائه کنندگان این سند بود، گفت: انتظار می رود این منشور، تمام روندهای اعتقادی و فکری را قادر سازد به سهولت تفاسیر افراط گرایانه از متون دینی را تکذیب کنند، چرا که بسیاری از این تفاسیر افراط گرایانه دستاویزی برای اعمال خشونت و استفاده از نام اسلام به منظور توجیه مناقشه با جهان مدرن به کار می رود.

این منشور که توسط سام سالامون، کارشناس اروپایی قوانین شرع اسلام نوشته شده از مسلمانان می خواهد به ادیان دیگر احترام گذاشته و فتوایی به منظور ممنوعیت استفاده از خشونت، زور یا تهدید صادر کرده، به تمام تمدنها، فرهنگها و سنتها احترام بگذارند و درک قوانین ملی را بر قوانین شرعی اولویت بدانند، به آزادی غربیان به ویژه آزادی بیان و اعتقاد احترام گذاشته و واکنشهای خشونت آمیز علیه مردمی که از این آزادیها سود می برند را ممنوع کنند، صدور هرگونه فتوایی که به خشونت یا تهدید علیه افراد یا نهادها بپردازد را ممنوع اعلام کرده، مؤسسات و نهادهای اسلامی تفاسیر جدید از آیات قرآنی را که خواستار جهاد شده را مورد بررسی قرار دهند.

سالامون از تمام سازمانهای نماینده دین اسلام خواسته تا این منشور را امضاء کنند و اضافه کرده که امضای این منشور نشانه این است که اسلام دین صلح است و اقدامات تروریستی که به نام اسلام انجام می شود بیانگر آموزه های اسلامی نیست. در مقدمه این منشور باتن نوشته است: دیدگاه اروپای غربی از دین که پس از سالها خونریزی، مناقشه و اختلاف شکل گرفته این است که دین موضوع اعتقادات شخصی و وجدانی فرد است و بنیادگرایان اسلامی چنین دیدگاهی ندارند.

وی یادآور شد: اکثریت مسلمانانی که غیرمسلمانان در زندگی روزمره با آنها دیدار می کنند انسانهایی شریف، محترم، مطیع قانون و سخت گوش هستند ازاین رو دولتها و جوامع غربی باید از آنها حمایت و با تروریسم مبارزه کنند و تدوین این منشور گامی مثبت در این راستا تلقی می شود.

مسلمانان اروپا به کرات خشونتهایی که به نام اسلام انجام شده را محکوم کرده و طی اقدامات ابتکاری بسیار گسترده و متنوعی ارتباط اسلام و تروریسم را نفی کرده اند، این امر نه تنها از سوی فعالان، رهبران و علمای مسلمان در اروپا و آمریکا صورت گرفت بلکه طیف وسیعی از علمای جهان اسلام نیز طی فتواها و پیامهای مکرر خشونت به نام دین را نفی و برای استدلال اظهارات خود به آیات متعدد قرآن کریم در این رابطه استناد کردند.

منشور تازه پارلمان اروپا نیز هیچ مورد تازه ای برای مسلمانان مطرح نکرده است، چرا که رهبران مسلمان پیش از تدوین این منشور نیز می دانستند که هر کدام از آنها مسئول آموزش مسلمانان و غیر مسلمانان درباره اسلام است.

نویسندگان این منشور که آن را "درک اسلام " نامگذاری کرده اند، باید به جای ترغیب مسلمانان در راستای احترام به آزادیهای غربیان خود رعایت حقوق بشر و احترام به اعتقادات دینی گامهای مثبتی برداشته و حسن نیت خود را نشان دهند. علی رغم آنچه بسیاری از غیر مسلمانان می پندارند، دین اسلام همواره صلح و عدالت را اشاعه کرده است، بدون صدور هیچ نوع منشوری از سوی غیر مسلمانان واژه اسلام به خودی خود یعنی تسلیم الله شدن و از ریشه کلمه سلم یا صلح مشتق شده است.

شایسته تر بود، مقامات اتحادیه اروپا به جای تدوین منشوری که تنها تکرار واضحات است، فکری به حال خط سیر صعودی تبعیض و تعصب علیه مسلمانان اروپایی می کردند و به گزارشات مرکز نظارت بر نژادپرستی و بیگانه هراسی اروپا در رابطه با رنج مسلمانان از تبعیض، تعصب، اسلام هراسی، حملات فیزیکی و کلامی توجه کرده، شرایط بهبود فرصتهای مساوی شغلی و تحصیلی را میان پیروان ادیان مختلف اروپا فراهم می کردند.

تبعیض علیه مسلمانان اروپا و تشدید احساس بیگانگی

مرکز نظارت بر نژادپرستی و بیگانه هراسی اروپا طی گزارشی اعلام کرد: مسلمانان اروپا با تبعیض چشمگیری در عرصه های آموزشی، استخدامی و خانه سازی روبه رو بوده و اغلب قربانی سوء استفاده های فیزیکی و کلامی هستند؛ اما بسیاری از حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان اروپا مستند و گزارش نمی شوند.

نویسندگان این گزارش همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند تا روشهای خود را به واسطه گزارش جرائم نژادپرستانه بهبود بخشند.

بیتی وینکلر مدیر مرکز نظارت بر نژادپرستی و بیگانه هراسی اروپا مستقر در وین، اتریش طی بیانیه ای گفت: این گزارش به وضوح نشان می دهد که مسلمانان به صورت مداوم از انواع مختلف تبعیض رنج می برند که این امر فرصتهای شغلی را کاهش داده و بر دستاوردهای آموزشی آنها تأثیر می گذارد. باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد تا از رفتاری مساوی نسبت به مسلمانان در مقایسه با سایر اروپائیها اطمینان حاصل شود.

در این گزارش آمده است: بر اساس اطلاعات رسمی و تخمین سازمانهای غیر دولتی، حدود 13 میلیون مسلمان در اتحادیه اروپا زندگی می کنند که این تعداد 5/3 درصد جمیعت اتحادیه اروپا را تشکیل داده اند.

این گزارش که تحت عنوان "مسلمانان در اتحادیه اروپا: تبعیض و اسلام هراسی" منتشر شده نخستین گزارشی محسوب می شود که وضعیت مسلمانان سراسر اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده است .

این تحقیق همچنین نشان می دهد که مسلمانان اروپایی در بخشهای اقتصادی که درآمدهای اندکی دارد، بیش از سایر مشاغل مشاهده می شوند، چرا که آموزش پایین از سطح متوسط آنها به مشاغل نامناسب یا بیکاری منتهی می شود و از نظر مسکن نیز در شرایط مناسبی به سر می برند.

این گزارش نتیجه گیری کرده است که بسیاری از مسلمانان اروپایی به ویژه جوانان با موانع بسیاری برای پیشرفت اجتماعی خود رو به رو هستند، این امر ممکن احساس ناامیدی و محرومیت اجتماعی آنها را افزایش دهد.

این سازمان که انتظار دارد در سال 2007 به عنوان سازمان حقوق بنیادین در اتحادیه اروپا تبدیل شود به سوء استفاده های کلامی و حملات فیزیکی و ایجاد حریق علیه مسلمانان اشاره کرده و کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است تا اقدامات ضد تبعیض خود را گسترش داد و، ادغام و فرصتهای شغلی را برای نسل جوان مسلمانان اروپا تسهیل شود.

سرو غذای حلال در دو مدرسه انگلیکن بریتانیا

دو مدرسه انگلیکن بریتانیا، نه تنها غذای دانش آموزان مسلمان بلکه غذای همه دانش آموزان را به صورت حلال سرو می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، در فهرست غذاهای مدارس کلیسای انگلیکن در بریتانیا غذاهایی که با گوشت طبخ می شوند، به صورت حلال در اختیار همه دانش آموزان قرار می گیرند .

دانش آموزان مدارس ریدینگ و برکشایر حتی بدون آنکه والدین آنها از این امر مطلع باشند از گوشت حلال استفاده می کردند این امر زمانی مشخص شد که متصدی آشپزخانه مدارس نامه هایی به دانش آموزان داد تا آنها را به رؤیت والدین خود برسانند.

بر اساس قوانین اسلام، مسلمانان باید از گوشت حیواناتی تغذیه کنند که به روش اسلامی ذبح شده اند.

ارتقاء استاندارد در صنعت غذای حلال مالزی

در پی اعلام خبر همایش مجمع جهانی غذای حلال، مالزی از صنعت محصولات غذایی حلال خواست راهبردهای خود را با استانداردهای روز تطبیق دهد تا بتوان به بازارهای گسترده تر دست یافت.

صدها نفر از رهبران تجاری و سیاستگذاران صنعت غذای حلال ماه می ( اریبهشت ماه آینده) در مجمع جهانی حلال در شهر کوالالامپور گردهم جمع می شوند تا موضوعات ضروری در راستای تولید و توزیع غذای حلال را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

برگزار کنندگان این مجمع اظهار داشتند که استاندارهای کنونی برای محصولات حلال در هر کشور متفاوت است، این امر گاهی مصرف کنندگان را آشفته خاطر کرده و باعث می شوند برخی از محصولات از فرآیندهای ویژه ای با معیارهای خاص آن کشور بگذرند.

جمال الدین خیری رئیس کمیته برگزاری این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش ترویج غذای حلال به عنوان یک مزیت برای اطمینان خاطر از بهداشت و ایمنی آن است .

استانداردهای غذای حلال، مصرف کنندگان مسلمان را که دغدغه اصلی آنها قوانین اسلامی است راضی و در بسیار از موارد غیر مسلمانانی که خواستار کیفیت ، بهداشت و ایمنی در مواد غذایی خود هستند را نیز به خود جذب می کند.

مالزی یکی از پیشگامان گسترش صنعت غذایی حلال در جهان است که قصد دارد تا سال 2010 به قطب فعالیتهای جهانی غذای حلال تبدیل شود.

مساجد جایگزین نمازخانه های کوچک مالزی می شوند

دولت ایالت سلانگور در مالزی تصمیم دارد تعداد نمازخانه های این ایالت را کاهش داده و آنها را به مساجدی با اندازه های متوسط تبدیل کند.

دکتر محمدخیر تویو از مقامات دولتی این ایالت اظهار داشت: تمام نمازخانه هایی که بدون اجازه دولتی ساخته شده اند از بین رفته و مساجدی با اندازه های متوسط جایگزین آنها خواهند شد. برخی از مناطق از این نمازخانه ها با اهدافی غیر از برپایی نماز سود می برند و تخریب آنها به معنای بی احترامی به نمازخانه نیست بلکه آن را به مساجدی تبدیل می کنیم که از امکانات مناسب تری برخوردار خواهند بود. دولت این ایالت آماده است برای ساخت مساجد بودجه لازم را پرداخت کند.

این مقام رسمی دولت سلانگور خواستار افزایش فعالیتهای مساجد به منظور جذب جوانان شد و گفت: مساجد باید مرکز علم و دانش بوده و فعالیتهای بسیاری در کنار اقامه نماز داشته باشند .

دکتر خیر ابراز امیدواری کرد که مدیریت و متصدیان مساجد با همفکری و رایزنی دپارتمان اسلامی ایالتی و شورای اسلامی این ایالت برنامه ای را با چنین هدفی تدوین کنند.

مسلمان محجبه از برنامه قرائت پیام کریسمس کناره گیری کرد

مسلمان محجبه ای که قرار بود پیام کریسمس شبکه چهار انگلستان را قرائت کند اعلام کرد پس از بررسی های دقیق از این پروژه کناره گیری کرده است.

خدیجه رواة آموزگار محجبه بریتانیایی بود که انتظار می رفت پیام 6 دقیقه ای کریسمس را در ساعت 3 بعد از ظهر روز کریسمس ازشبکه چهار بخواند، زمان قرائت این پیام درست همزمان با ابلاغ پیام سنتی ملکه بریتانیا است.

وی طی بیانیه ای اعلام کرد: در ابتدا فکر می کردم این برنامه می تواند فرصت مناسبی برای انجام گامی مثبت و انتقال پیامی گرم برای همه بینندگان باشد، اما پس از بررسیهای دقیق تصمیم گرفتم در این برنامه حضور نداشته باشم. بی تردید شبکه چهار به جستجوی خود را با رویکردی حساس نسبت به موضوعات مسلمانان بریتانیا ادامه خواهد داد.

شبکه 4 بریتانیا اعلام کرده است که پیام کریسمس این شبکه را یک زن مسلمان دیگر ارائه خواهد کرد.

سخنگوی شبکه توضیح داد: یک زن مسلمان پیام کریسمس این شبکه را خواهد خواند، چرا که بخشی از تلاشهای این شبکه فراهم کردن فضایی برای انعکاس دیدگاه هایی است که ممکن است طی سال زمانی برای پخش رسانه ای پیدا نکنند.



افزایش محبوبیت نام محمد در بریتانیا

بر اساس نظر سنجی دفتر آمار ملی بریتانیا نام محمد با هجیهای مختلف در صدر فهرست نامهای منتخب والدین در انگلستان و ولز قرار دارد و این امر نشانه تعمیق حس وفاداری مسلمانان بریتانیا به دین اسلام است.

تجزیه و تحلیلهای دفتر آمار ملی بریتانیا نشان می دهد که نام محمد درمیان تمام نامهای دیگر محبوب تر بوده و این امر سیر صعودی را طی می کند. هجیهای مختلف نام محمد در سال 2006 به 4255 نام می رسد و این تعداد از اسامی جورج و جوزف پیشی گرفته است، درحالی که در سال 2000 نام محمد برای 3732 کودک پسر انتخاب شد.

افزایش انتخاب نام محمد برای کودکان به افزایش مهاجرت پاکستانیها و بنگلادشیها ارتباط دارد. بریتانیا همچنین با افزایش مهاجرت مسلمانان از کشورهای اسلامی یا کشورهایی که دارای جمعیت قابل توجهی مسلمان بوده رو به رو شده است. افزایش محبوبیت نام محمد همچنین نشان دهنده تعمیق حس وفاداری مسلمانان بریتانیا به دین خود است.

اولین جامعه مسلمان آسیایی که به طور ثابت در انگلستان اقامت کردند کشمیریها بودند که در اواخر دهه 1930 به بیرمنگام و برادفورد وارد شدند. از اواخر دهه 1950 به بعد، مهاجرات از میرپور افزایش یافت و همراه مهاجرت از دیگر بخشهای پاکستان بویژه شمال استان پنجاب و منطقه آتاک در شمال غربی استان فرونتیر بود.

پاکستانی تبارها بیشتر شهرهایی چون وست میدلند، وست یورک شایر، لانکاشایر، منچستر و شهرهای صنعتی جنوب شرقی انگلستان چون لاتون، اسلاو و آکسفورد را برای اقامت انتخاب کردند. جمعیت جامعه مسلمانان بریتانیا هم اکنون 8/1 میلیون نفر تخمین زده شده است.

انتقاد از اظهارات اسلام هراسانه نماینده کنگره آمریکا

یکی از نمایندگان کنگره آمریکا به واسطه اظهارات ناشی از اسلام هراسی خود درباره انتخاب نخستین مسلمان آمریکایی کنگره آمریکا مناقشاتی را رقم زد و مورد انتقاد بسیار از نمایندگان کنگره این کشور قرار گرفت.

کورنی سیلور مدیر ملی قانونگذاری شورای روابط اسلامی – آمریکایی گفت: اظهارات اسلام هراسانه ویرجیل گود منعکس کننده پیام عدم تساهل است که شایسته افرادی که برای خدمت به مردم انتخاب می شوند نیست. چنین تعصبی را نمی توان با هیچ دلیل یا دفاع عقلانی توجیه کرد.

گود نماینده پنجمین منطقه ویرجینیا در نامه ای به یکی از همکاران خود اظهار داشت که انتخاب کیث الیسون( نماینده مسلمان آمریکا) ارزشهای و اعتقادات سنتی ایالات متحده را به خطر انداخته است. نماینده مسلمان مینسوتا به واسطه رأی مردم آن منطقه انتخاب شده است و اگر شهروندان آمریکایی بیدار نشوند و درخواست ویرجیل گود را درباره مهاجرت نپذیرند ، احتمالا نمایندگان مسلمان بسیاری در کنگره راه یافته و خواستار استفاده از قرآن برای مراسم سوگندیادکردن می شوند.

گود طرفدار متوقف کردن کامل مهاجرت غیرقانونی و کاهش مهاجرت قانونی به ایالات متحده است.

در ادامه این نامه آمده است: اگر سیاستهای مهاجرت محدود نشود، در قرن آینده با افزایش تعداد مسلمانان در ایالات متحده رو به رو می شویم.

کیت الیسون از نمایندگان دمکرات کنگره ایالت متحده محسوب می شود که درانتخابات میان دوره ای 7 نوامبر به کنگره راه یافت و به عنوان نخستین مسلمان کنگره ایالات متحده خواستار استفاده از قرآن در مراسم سوگند یادکردن اعضای کنگره شده است.

از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان کنگره از اظهارات ضد اسلامی گود انتقاد کردند. نانسی پلوسی نماینده کالیفرنیان نامه گود را اهانت آمیز توصیف کرده و بیل پاسکرل از نیوجرسی نیز اظهارات گود را تقبیح کرده است. پاسکرل در نامه ای به گود نوشته است: از نامه شما بسیار ناامید و متعجب شدم. ازسوی دیگر کیث الیسون نمونه بارز مسلمانان آمریکایی در این سرزمین است. وی مجبور نیست به من، شما یا هر فردی دیگری درباره ایمان خود پاسخ گو باشد.

وی از گود خواسته تا با مسلمانان ویرجینیا ارتباط برقرار کرده و رفع باورهای نادرست را به جای اشاعه آنها پیگیری کند.

نمایندگان شورای روابط اسلامی – آمریکایی خواستار عذرخواهی گود از اظهارات اسلام هراسانه شدند، اما گود از عذرخواهی امتناع کرد و اظهار داشت که از نامه خود دفاع خواهد کرد.



اطلاع رسانی درباره اسلام ترس بی مورد از مسلمانان را کاهش می دهد

مرکز بین ادیان ویرجینیا ستاد تازه ای را با هدف از بین بردن دیدگاههای منفی درباره جامعه مسلمان تأسیس کرده و در این راستا روی اتوبوسهای یک شرکت حمل و نقل در ویرجینیا آگهیهای تبلیغاتی را درباره اسلام درج نموده است.

آگهی های رفع سوء باور درباره اسلام به درخواست مرکز بین ادیان ویرجینیا توسط سازمان مارتین به رنگ قهوه ای روشن وبا حروف عربی طراحی شده و در 170 اتوبوس کمپانی ریچموند ترانزیت نصب می شود. این آگهیها همچنین در دانشگاه رفاه مشتر ویرجینیا و دانشگاه ریچموند نیز مشاهده می شود.

روی یکی از این پوسترها نوشته است " کاغذ یا پلاستیک؟" روی دیگری به زبان عربی نوشته است که "من یک قوطی چای کوچک هستم" وسومی نوشته است " سنگ، کاغذ، قیچی" این عبارتها که ممکن است در نگاه اول معنای چندانی نداشته باشند به زبان عربی نوشته شده اند و در انتهای پوستر ترجمه انگلیسی آن به چشم می خورد. اما نکته جالب جمله این است که به زبان انگلیسی نوشته است: سوء تفاهم می تواند امور وحشتناکی رقم زند" و " از جمله روی پوستر چه برداشتی می کنید؟"

برگزار کنندگان این ستاد ضمن ابراز امیدواری در رابطه با گسترش این برنامه اطلاع رسانی درباره اسلام در سراسر ایالات متحده اظهار داشتند که این آگهیها می توانند به مردم کمک کنند بر ترسهای بی مورد و غیرقابل توجیه خود درباره جامعه مسلمان غلبه کنند؛ چرا که غیرمسلمانان به اشتباه اسلام را به خشونت و تروریسم نسبت می دهند.

کشیش داگلاس اسمیت مدیر اجرایی مرکز بین ادیان ویرجینیا گفت: به محض اینکه مردم حروف عربی مکتوب را ببینند آن را به تروریسم نسبت می دهند. این امر پس از یازدهم سپتامبر شکل گرفته و نه تنها وحشت بی مورد ایجاد کرده بلکه به تفکر متعصبانه درباره یک جامعه دامن می زند.

از سوی دیگر بسیار از افرادی که از اتوبوسها استفاده می کنند با کمپانی ریچموند ترانزیت تماس گرفته ودرباره این علائم عربی شکایت کرده اند؛ اما برگزار کنندگان این ستاد نسبت به دریافت واکنش حتی واکنش منفی ابراز رضایت کرده و استدلال کردند که این واکنشها نشان دهنده توجه مردم نسبت به پوسترها و شکل گرفتن ایده هایی درباره آن است.

عماد داماج رئیس امور عمومی در ائتلاف مسلمانان ویرجینیا گفت: تعصب علیه مسلمانان منجر به بروز مشکلاتی در سراسر ایالات متحده می شود و درباره همه مسلمانان و چگونگی واکنش آنها نسبت به دیگران، تصورات بسیار نادرستی وجود دارد.

این ستاد درج آگهی روی بخش خارجی اتوبوسها در ویرجینیا را آخرین نوع از اقدامات و برنامه های مسلمانان ایالات متحده در راستای از بین بردن باورهای نادرست و کلیشه ای درباره مسلمانان دانست.

براساس اظهارات مسئولان این مرکز بین ادیان، آمریکاییها می توانند یادبگیرند به ترسهای غیرعقلانی خود نسبت به دیگر فرهنگها خاتمه دهند؛ چرا که پس از جنگ جهانی دوم مردم از نوشته های زبان ژاپنی وحشت می کردند اما اکنون این ترس غیرقابل توجیه وجود ندارد.

مسلمانان ساکن غرب برای انجام آداب عید قربان از اینترنت کمک می گیرند

بسیاری از پایگاههای اینترنتی اسلامی ارائه کننده خدمات فروش و ذبح حیوانات قربانی برای روز عید قربان هستند. از این رو مسلمانانی که در غرب زندگی می کنند و از شرایط لازم برای ذبح حیوان برخوردار نیستند برای انجام آداب روز عید قربان بیشتر به اینترنت مراجعه می کنند.

مسلمانان سراسر جهان به عنوان یادبود اطاعت امر خداوند از سوی حضرت ابراهیم(ع) برای قربانی کردن فرزندش اسماعیل عید قربان را گرامی می دارند. در طول این عید مسلمانانی که می توانند حیوانات خانگی و معمولا گوسفند خریداری کرده، آنها را قربانی می کنند و گوشت آن را عنوان نمادی از اقدام حضرت ابراهیم(ع) میان فقرا و خویشاوندان تقسیم می کند.

مسلمانانی که در کشورهای غربی زندگی می کنند و از شرایط مناسب برای انجام آداب مقدس روز عیدقربان برخوردار نیستند برای خرید حیوان مورد نظر خود به اینترنت مراجعه می کنند و حتی می توانند مراحل ذبح آن را براساس قوانین شرع و اسلام به صورت آنلاین مشاهده کنند.

سهیل احمد یکی از مقامات تراست خدمت در سازمان رفاه اسلامی مستقر در پاکستان که ارائه کننده این نوع خدمات است اظهار داشت: برای مسلمانان غربی خرید حیوان و انجام قربانی براساس آداب دینی درغرب کار چندان ساده ای نیست.

مسلمانان می توانند با استفاه از کارتهای اعتباری خود از طرح ذبح الکترونیکی استفاده کنند. این شیوه حتی درمیان مسلمانان کشورهای اسلامی چون پاکستان نیز علاقمندانی دارد. حیوانات در این پایگاه اینترنتی از قیمت 100 دلار برای گوسفند و 450 دلار برای یک گاو به فروش می رسند.