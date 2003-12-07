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۱۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۵۶

براي ديدار با مقامات دولت انتقالي افغانستان

معاون وزير امور خارجه كشورمان وارد كابل شد

محسن امين زاده معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كشورمان براي يك ديدار رسمي سه روزه و گفتگو با مقامات دولت انتقالي افغانستان وارد كابل شد.

به گزارش خبر گزاري مهر،  معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه  در جريان سفرخود  با  حامد كرزاى  رييس دولت انتقالي عبدالله عبدالله وزير امور خارجه و محمدقاسم فهيم  وزيردفاع ، محمد يونس قانوني  وزيرآموزش وپرورش ،علي احمد جلالي  وزير  كشورو زلمي رسول وزيرمشاور در امورامنيت ملي افغانستان پيرامون  روابط دوجانبه ،تحولات منطقه و نقش ايران در بازسازى افغانستان  بحث و تبادل نظر كند .
کد مطلب 42582

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