معاون وزير امور خارجه كشورمان وارد كابل شد

به گزارش خبر گزاري مهر، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه در جريان سفرخود با حامد كرزاى رييس دولت انتقالي عبدالله عبدالله وزير امور خارجه و محمدقاسم فهيم وزيردفاع ، محمد يونس قانوني وزيرآموزش وپرورش ،علي احمد جلالي وزير كشورو زلمي رسول وزيرمشاور در امورامنيت ملي افغانستان پيرامون روابط دوجانبه ،تحولات منطقه و نقش ايران در بازسازى افغانستان بحث و تبادل نظر كند .

کد مطلب 42582