طراحی دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب که نیازی به باطری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای شارژ باطری های دستگاه های کنونی که درون بدن جا داده می شوند هر 7 تا 10 سال یکبار نیاز به انجام عمل جراحی است. اما دستگاه جدید با استفاده از یک میکروژنراتور با هر تکان بیمار الکتریسیته تولید می کند.

هزینه اجرای این پروژه یک میلیون پوندی را اداره صنعت و تجارت انگلیس و شرکت های خصوصی تامین می کنند.

بنا بر گزارش بی بی سی، در حالی که برخی از دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب از خارج بدن قابل شارژ هستند اما هزینه تعویض منبع نیروی دستگاه های دیگر بیش از 10 هزار پوند برآورد می شود که این عمل باید با استفاده از داروی بیهوشی که به معنای اعمال ریسک بیشتر بر بیماران است، انجام شود.

تیم های تحقیقاتی دیگری نیز در حال کشف جایگزینی برای دستگاه های رایج تنظیم کننده ضربان قلب هستند که عبارت از ژنراتورهای کوچکی است که با استفاده از دمای بدن میزان الکتریسیته مورد نیاز را تامین می کنند. همچنین ساخت سیستم بیولوژیک با قابلیت بهبود مشکلات قلبی بدون نیاز به یک دستگاه مکانیکی از دیگر موارد قابل ذکر است.