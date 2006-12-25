آیه روز
واستعینوا بالصبر والصلاة ونها لکبیرة الا على الخاشعین
از صبر و نماز کمک بخواهید، بى تردید این کار جز بر کسانى که در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است .
سوره بقره، آیه 45
احادیث امروز:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: نمازت را با بیم بگذار گویی خدا را می بینی و اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند و به آنچه در دست مردمان است ، چشم مدوز تا بی نیاز شوی و هیچ کاری مکن که ناچار به عذر خواهی شوی .
نهج الفصاحه - حدیث 1844
حضرت علی(ع):
آنچه دارى قدر بدان
و حفظ ما فى یدیکم اءحب الى من طلب ما فى یدى غیرک
نگهدارى از آنچه خود در دست دارى ، در نظر من ، از خواستن و جستجوى آنچه در دست دیگرى است ، بهتر و دوست داشتنى تر است .
کسانى هستند که هیچگاه به آنچه دارند راضى و قانع نمى شوند، دائم در فکر به دست آوردن مال و ثروت بیشتر هستند و تمامى نیروى آنها، صرف کسب مال می شود و باز هم چشمشان به دنبال مال دیگران است .
امام علی (ع) نیز در همین مورد قناعت، حفظ آبرو، عزت نفس و شکر نعمت را در جمله ای کوتاه مورد تأکید قرار داده است .
امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:
الذى اختار لَنا محاسن الخلق، و اجرى علَینا طَیبات الرزق، و جعل لنا الفضیلة بالملکة على جمیع الخلق، فکل خلیقته متقادة لَنا بقدرته، وصآئرة اِلى طاعتِنا بعزته. والحمد للّه الذى اَغلَق عنا باب الحاجة اِلا اِیه، فکیف نطیق حمده؟
خالق هستی براى ما زیبائیهاى آفرینش را اختیار کرد و روزىهاى پاکیزه را به سوى ما روان ساخت و ما را به تسلط بر همه آفریدگان برترى بخشید، بر این حساب تمام آفریدگان او بر اساس قدرت حضرتش فرمانبردار ما هستند و به نیروى اراده او از اطاعت ما ناچار. سپاس خداى را که در نیاز و احتیاج ما را از غیر خود بست، پس چگونه قدرت سپاس او را داریم؟
نظر شما