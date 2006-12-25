آیه روز

واستعینوا بالصبر والصلاة ونها لکبیرة الا على الخاشعین

از صبر و نماز کمک بخواهید، بى تردید این کار جز بر کسانى که در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است .

سوره بقره، آیه 45

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: نمازت را با بیم بگذار گویی خدا را می بینی و اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند و به آنچه در دست مردمان است ، چشم مدوز تا بی نیاز شوی و هیچ کاری مکن که ناچار به عذر خواهی شوی .



نهج الفصاحه - حدیث 1844



حضرت علی(ع):

آنچه دارى قدر بدان

و حفظ ما فى یدیکم اءحب الى من طلب ما فى یدى غیرک



نگهدارى از آنچه خود در دست دارى ، در نظر من ، از خواستن و جستجوى آنچه در دست دیگرى است ، بهتر و دوست داشتنى تر است .



کسانى هستند که هیچگاه به آنچه دارند راضى و قانع نمى شوند، دائم در فکر به دست آوردن مال و ثروت بیشتر هستند و تمامى نیروى آنها، صرف کسب مال می شود و باز هم چشمشان به دنبال مال دیگران است .

امام علی (ع) نیز در همین مورد قناعت، حفظ آبرو، عزت نفس و شکر نعمت را در جمله ای کوتاه مورد تأکید قرار داده است .

امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:

الذى اختار لَنا محاسن الخلق، و اجرى‏ علَینا طَیبات الرزق، و جعل لنا الفضیلة بالملکة على‏ جمیع الخلق، فکل خلیقته متقادة لَنا بقدرته، وصآئرة اِلى‏ طاعتِنا بعزته. والحمد للّه الذى اَغلَق عنا باب الحاجة اِلا اِیه، فکیف نطیق حمده؟

خالق هستی براى ما زیبائیهاى آفرینش را اختیار کرد و روزى‏هاى پاکیزه را به سوى ما روان ساخت و ما را به تسلط بر همه آفریدگان برترى بخشید، بر این حساب تمام آفریدگان او بر اساس قدرت حضرتش فرمانبردار ما هستند و به نیروى اراده او از اطاعت ما ناچار. سپاس خداى را که در نیاز و احتیاج ما را از غیر خود بست، پس چگونه قدرت سپاس او را داریم؟