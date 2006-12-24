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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۲۸

/ طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی /

رئیس مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی منصوب شد

رئیس مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی منصوب شد

"محمد صادق حاجی تاروردی" و مهندس "محمدرضا پور عابدی" طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر "حمید رضا طیبی" رئیس جهاد دانشگاهی به ترتیب به عنوان رئیس مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و مشاور رئیس جهاد دانشگاهی در امور واحدها، پژوهشکده ها و مراکز این نهاد منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حاجی تاروردی به تازگی به عنوان معاون پژوهش و فناوری این نهاد منصوب شده و پیش از این نیز در سمت های رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران و سرپرست مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در این نهاد انقلابی به خدمت پرداخته است .

مهندس پورعابدی نیز در حال حاضر رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان، رئیس پژوهشکده تکنولوژی تولید و رئیس موسسه آموزش عالی شعبه خوزستان است.

دکتر طیبی طی حکم دیگری علی متقیان را برای مدت 2 سال به عنوان مشاور رئیس و دبیر هیات امنای جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

وی پیش از این در سمت مدیر کل حوزه ریاست و دبیر هیات امنای این نهاد به خدمت مشغول بوده است.

کد مطلب 425834

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