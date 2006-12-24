رئیس مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حاجی تاروردی به تازگی به عنوان معاون پژوهش و فناوری این نهاد منصوب شده و پیش از این نیز در سمت های رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران و سرپرست مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در این نهاد انقلابی به خدمت پرداخته است .

مهندس پورعابدی نیز در حال حاضر رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان، رئیس پژوهشکده تکنولوژی تولید و رئیس موسسه آموزش عالی شعبه خوزستان است.

دکتر طیبی طی حکم دیگری علی متقیان را برای مدت 2 سال به عنوان مشاور رئیس و دبیر هیات امنای جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

وی پیش از این در سمت مدیر کل حوزه ریاست و دبیر هیات امنای این نهاد به خدمت مشغول بوده است.