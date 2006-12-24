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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

ایران و بلاروس برای توسعه میدان نفتی "جفیر" به توافق رسیدند

ایران و بلاروس برای توسعه میدان نفتی "جفیر" به توافق رسیدند

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در تشریح نتایج سفر خود به کشور بلاروس از توافق دو کشور برای توسعه میدان نفتی جفیر خبر داد و افزود: به زودی مدیر عامل شرکت نفت بلاروس در راس هیئتی برای تهیه نقشه توسعه جامع این میدان به ایران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم وزیری هامانه با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات خود در بلاروس با معاون اول نخست وزیر این کشور ، گفت: تیم فنی و تخصصی تاسیسات نفتی بلاروس به زودی راهی ایران می شود و قرار است مدیر عامل شرکت نفت این کشور 9 اسفند ماه ( 28 فوریه 2007) برای ارائه نقشه جامع توسعه ( ام دی پی ) میدان جفیر به ایران سفر کند.

به گفته وزیر نفت، این توافق در راستای سفر اخیر سفر نخست وزیر بلاروس به ایران حاصل شده است.

وی تصریح کرد: در مذاکرات با معاون اول نخست وزیر بلاروس در ایران ، یادداشت تفاهمی برای توسعه دو میدان نفتی ایران به امضا رسیده بود.

وزیری هامانه یاد آور شد: در این مدت مسئولان شرکت نفت بلاروس روی دو میدان نفتی که از طرف ما پیشنهاد شده بود، مطالعاتی را انجام دادند و در نهایت در سفر اخیر بر توسعه میدان نفتی جفیر توافق حاصل شد.

وزیر نفت همچنین اظهار داشت: برای ارزیابی توانمندی فنی بلاروس از تاسیسات نفتی این  کشور نیز بازدید شد و با توجه به این که بلاروس خود تولید کننده نفت بوده و همچنین پایگاه بخش انرژی شوروی سابق به حساب می آمده است ، به نظر می رسد توانمندی مناسبی برای توسعه میدان های نفتی کشور داشته باشد.

وی افزود: در این سفر همچنین با نخست وزیر ، معاون نخست وزیر ، وزیر انرژی و استاندارد مناطق نفتی این کشور مذاکره و راهکارهای توسعه همکاری های متقابل ایران و بلاروس در حوزه انرژی بررسی شد.

وزیر هامانه با اشاره به استقبال بلاروس از توسعه همکاری با ایران، یاد آور شد: درحال حاضر آنها مشغول بررسی روش های تامین مالی پروژه توسعه میدان نفتی جفیر هستند و پیش بینی می کنیم این مذاکرات تا دو ماه آینده نهایی شود.

وزیر نفت پنج شنبه گذشته در راس هیئتی وارد مینیسک پایتخت بلاروس شد و طی دو روز مذاکراتی را با مقامات این کشور انجام داد.

کد مطلب 425835

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