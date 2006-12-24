به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب کرد که شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شره طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران اقدام کنند.

همچنین بر اساس ماده دیگری در خصوص وظایف واختیارات شورای استان موارد ذیل مقرر شد:

1- بررسی مسایل ومشکلات استان و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع وجلب همکاری درتهیه برنامه های عمرانی ورفاهی استان به شورای عالی استانها

2- نظارت به حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان

3- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان درمحدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان درمواردی که قابل پیگیری قضایی نیست

4- همکاری با شورای برنامه ریزی وتوسعه استان درنظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی استانی وملی در محدوده استان

5- تصویب، اصلاح و تنظیم و تفریغ بودجه دبیر خانه شورای استان

6- نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقش و تخلفات به مرجع ذیربط

7- نظارت بر حساب درآمد و هزینه های سازمان همیاری های شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تامین شود.