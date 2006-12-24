اولمرت با مبارک گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری بحرین، "ایهود اولمرت" پس ازآنکه با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دربیت المقدس دیدارکرد، امروز در تماسی تلفنی با "حسنی مبارک" گفتگو کرد.

دو طرف دراین دیدار مسائل مربوط به فلسطین و اسرائیل را مورد بررسی قراردادند.

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، بررسی تلاشها برای برقراری آتش بس درمناطق فلسطینی و همچنین روند صلح از دیگر موضوعاتی بود که دراین گفتگوی تلفنی بررسی شد.

"اولمرت" و "ابومازن" دردیدار شب گذشته خود در بیت المقدس، درباره پیشبرد روند صلح به توافق رسیدند. همچنین دراین دیدار دو طرف درمورد گسترش آتش بس تا کرانه باختری نیز توافق کردند.