به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سلجوقی مدیر کل هدایت و کار آفرینی وزارت کار و امور اجتماعی با اعلام این خبر گفت: در بسیاری از صنایع سنگین نظیر سد سازی ، نفت و گاز و ... شرکت های مشاوره و توسعه کار آفرینی شکل گرفته است، ولی در زمینه ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی که نقش به سزایی در ایجاد اشتغال نیز دارند، این شرکت های مشاوره و توسعه کار آفرینی شکل نگرفته و ما درصدد هستیم این شرکت ها را در تمامی 500 شهرستان سراسر کشور در زمینه های مختلف صنعتی ، خدماتی و کشاورزی ایجاد کنیم .

وی افزود: این شرکت ها کاملا خصوصی و مستقل اداره خواهند شد و نقش وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بستر ساز و کاتالیزور خواهد بود.

مدیر کل هدایت و توسعه کار آفرینی وزارت کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: این شرکت ها می توانند مشاوره خدمات لازم را در زمینه های مدیریت و آموزش به بخش های مختلف صنعتی کشاورزی و خدماتی ارائه کنند.

وی در حاشیه راهبری کنفرانس ملی توسعه کار آفرینی همچنین تاکید کرد: برای هدایت، بستر سازی وایجاد این شرکت های مشاوره و کار آفرینی در حال حاضر 20 شرکت مادر تخصصی ایجاد شده یا در حال شکل گیری است تا زمینه لازم را در تمامی استان‌ها برای این منظور فراهم کند.

سلجوقی افزود: این شیوه سالهاست که در کشورهای مختلف دنبال می شود ولی ما به تازگی درصدد پیگیری و اجرای این ایده بر آمدیم.

مدیر کل هدایت و توسعه کار آفرینی وزارت کار و امور اجتماعی به بحث شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر اشاره کرد و افزود: درصدد هستیم این مقوله نیز در عرصه های مختلف شکل بگیرد و بتواند از کسب و کارهای مبتنی بر دانش به‌ویژه در حوزه پارک ها و مراکز رشد فناوری حمایت کند.

وی با تاکید بر نهاد سازی و فرهنگ سازی در بحث کار آفرینی و اشتغال، تصریح کرد: این فعالیت ها با هدف توسعه نهادهای کار آفرینی و بستر سازی فرهنگی برای کار آفرینی صورت می گیرد.

سلجوقی برگزاری کنفرانس توسعه ملی کار آفرینی را گامی در جهت توسعه فرهنگ کار آفرینی در کشور یاد کرد که روزهای 20 و 21 دی ماه جاری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.