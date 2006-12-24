صدا و سیما بزرگترین لطمه را به موسیقی پاپ زده است

"فریدون شهبازیان " آهنگسازضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:موسیقی پاپ بعد از وقفه ای دراز مدت پس از انقلاب و طی ده سال گذشته از طریق صدا وسیما بار دیگربه شکل جدی آغاز به کار کرد اما پس از مدتی مانند هر پدیده نو ظهوری از مسیر اصلی خود منحرف شد و راه به خطا رفت.

این آهنگساز در ادامه به جنبه های علاقه مندی موسیقی پاپ اشاره کرد وگفت : یکی از نکاتی که درباره موسیقی پاپ نباید فراموش کرد علاقه نسل جوان به این نوع موسیقی و درنظرگرفتن جنبه های عامه پسندانه آن است به همین دلیل خیلی طبیعی بود که بسیاری از جوان ها به فعالیت دراین عرصه رو آورند در نتیجه این نوع موسیقی همه گیر شد و بسیاری از مشتاقان جذب این رشته از موسیقی شدند.

"فریدون شهبازیان " در توضیح راه به خطا رفتن درعرصه موسیقی پاپ گفت:از سوی دیگر چون یک سرموسیقی پاپ به مسائل مالی و به نوعی بازگشت سرمایه والبته شهرت بی دلیل و زود هنگام افراد برمی گردد؛ این جنبه بر جنبه های دیگر موسیقی پاپ مانند ارزش های هنری و مردم پسندانه آن سایه انداخت ومشکلاتی را پدید آورد.

وی در ادامه به حمایت های غیر کارشناسی سازمان صدا و سیما اشاره کرد و گفت: صدا وسیما با حمایتهای غیر کارشناسی که به خاطرپر کردن برنامه های سازمان ، برخی از نابلدهای این عرصه را در معرض دید عموم قرار داد ودر نتیجه هر جوانی که احساس می کرد می تواند به این عرصه وارد شود با پول و پارتی وارد شد و به نوعی هرج و مرج در اجرای این نوع موسیقی راه افتاد که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد و این در حالی است که اگر یک بررسی کارشناسی وجود می داشت این اتفاق نمی افتاد.

شهبازیان وجود شورای راهبردی برای هدایت موسیقی پاپ را لازم و ضروری دانست و گفت: وجود کارشناسان موسیقی که به علم این هنر احاطه کامل دارند برای یک برنامه ریزی درست واساسی در وزارت ارشاد وسازمان صدا وسیما لازم وضروری است.

این آهنگساز در پایان در توصیه به علاقه مندان موسیقی پاپ گفت:به همه جوان های علاقه مند به این نوع موسیقی توصیه می کنم که با یک برنامه ریزی درست به اوج و بالندگی در این هنرتوجه داشته باشند و گمان نکنند که با اجراو ارائه یکی دو آلبوم درآموختن هنرموسیقی کامل شده اند.