شورای امنیت هویت خود را زیر سئوال برده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شورای امنیت سازمان ملل متحد درخصوص پرونده ایران سیاسی عمل کرده است و توان مقابله حقوقی و فنی را با پرونده هسته ای ایران ندارد. زیرا این تمام ظرفیت های لازم را برای اعتماد سازی بکار برده و این آمریکا و صهیونیسم بین الملل و ادناب جیره خوارشان هستند که مانع تراشی می کنند.

دراین بیانیه با تاکید بر این که اینگونه اقدامات در شورای امنیت ادامه مسیر غلطی است که چیزی جز پیچیده کردن اوضاع و افزایش هر چه بیشتر بی اعتمادی ملت فهیم ایران به آمریکا و ادناب جیره خوارشان به عنوان تهدید استراتژیک علیه استقلال و حاکمیت ملی خود نخواهد داشت آمده است: برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت تمامی مسئولان نظام و عمومی مردم است و این اقدامات کورکورانه شورای امنیت روشنایی و اراده استوار وعزم ملی ایرانیان را در پایداری از استقلال و آزادی ایران عزیز دوچندان می سازد.

ایران سرافراز اسلامی می بایست آسوده خاطر باشد وامنیت روانی - اجتماعی را در قبال مسائل هسته ای حفظ نماید و بداند که با اتکال به خداوند همه مشکلات بر طرف خواهد شد و دشمن همچنان روسیاه خواهد ماند.

در ادامه این بیانه آمده است: از جمله درسهای عبرت آمیز عاشورا، انقلاب اسلامی و دوران هشت ساله دفاع مقدس، عدم پذیرفتن ظلم و جور حاکمان مستبد می باشد، ملت ما در عرصه های گوناگون با زور و استبداد مبارزه کرده اند.

در پایان این آئین نامه آمده است اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان و جنبش های دانش آموزی ایران اسلامی اعلام می دارند که در این مسیر یار و یاور مسئولان نظام هستند و هر برنامه ای را که به سود هویت و امنیت ملی ایران باشد با هدایت و رهبری مقام معظم ولایت حضرت آیت الله خامنه ای پیش خواهند برد.