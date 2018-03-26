ترانزیت سوخت از مرز رسمی پرویزخان از سرگرفته شد

فرامرز اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ترانزیت سوخت و ورود تانکرهای سوخت‌رسان عراقی به داخل جمهوری اسلامی ایران، امروز از مرز رسمی پرویزخانه در استان کرمانشاه از سر گرفته شد.

اکبری با بیان اینکه تردد تانکرهای سوخت رسان از امروز در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه مجاز است، گفت: محدودیت تردد تانکرهای سوخت‌رسان عراقی از ۲۶ اسفند ۹۶ تا ساعت هفت صبح امروز، براساس اعمال محدودیت‌های ترافیکی از سوی پلیس راه و بخشنامه ترانزیت و پایانه‌های مرزی برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی اعمال شد.

فرماندار قصرشیرین همچنین بیان کرد: ورود تانکرهای حامل مواد سوختی از مرزهای استان کرمانشاه به داخل کشور از ساعت هفت صبح روز پنجشنبه نهم فروردین تا ساعت ۲۴ چهارشنبه پانزدهم فروردین ممنوع می‌شود.