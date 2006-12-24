به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جهانبخش محبی نیا عضو هیات رئیسه مجلس در پایان نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، این بیانیه را که به اخضای 206 نفر از نمایندگان رسیده را قرائت کرد.

نمایندگان مجلس در این بیانیه اعلام کردند: شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته با تصویب قطعنامه ظالمانه و غیر قانونی خود بار دیگر نشان داد که جایگاه مهم و بین المللی بازیچه دست آمریکا است و این کشور با سوءاستفاده از موقعیت خود از یک طرف قطعنامه ای این سازمان را علیه جنایات رژیم صهیونیستی وتو می کند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: به رغم رعایت همه موازین بین المللی و مقررات آ|ژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده ان پی تی توسط جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه علیه کشورمان صادر می کنند.

این بیانیه می افزاید: این اقدام شورای امنیت بدون تردید غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف شورای امنیت و مخالف عهدنامه ان پی تی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است، از نظر نمایندگان ملت بزرگ ایران محکوم است.

در ادامه این بیانیه آمده است: آمریکا نه فقط کشوری است که تاکنون از بمب هسته ای برای کشتار صدها هزار انسان بی گناه استفاده کرده بلکه امروز هم با نقض مواد 1 و 6 معاهده ان پی تی در حال ساخت بمب های جدید و آزمایش آنها است.

نمایندگان مجلس ضمن محکوم کردن این حرکت غیر قانونی و آمریکایی شورای امنیت سازمان ملل و اظهارتاسف از پیروی کشورهای اروپایی، این اقدام ظالمانه ، اعلام کردند که دولت باید در جهت صیانت از حقوق ملت با جدیت و قاطعیت و در عین حال تدبیر و دوراندیشی امر مهم فناوری هسته ای صلح آمیز را ادامه داده و به هیچ وجه چنین فشارهای غیرمنطقی را نپذیرد.

گفتنی است این قطعنامه، با تکبیر و شعار "مرگ بر آمریکا" نمایندگان مجلس همراه بود.