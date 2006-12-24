بیماری های عفونی مزمن مقاوم به درمان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در اردیبهشت هر سال کنگره ای را با هدف به روز کردن و ارتقای سطح دانش پزشکی و ایجاد انگیزه بیشتر محققان جوان پزشکی به ویژه در شهرستان ها برای همکاری در زمینه های پزشکی، برگزار می کند.

تمامی متخصصان داخلی و فوق تخصص های رشته های پزشکی ، جراحان و پزشکان عمومی می توانند در این کنگره شرکت کنند.

بر پایه این گزارش ، امروزه بیماری چاقی در کشور شیوع یافته است و یکی از عوامل مهم بیماری های قلبی و عروقی و سکته به ویژه در جوانان محسوب می شود.

این کنگره دارای 25 امتیاز بازآموزی برای پزشکان عمومی و متخصص شرکت کننده در این کنگره است که در 25 تا 28 اردیبهشت 86 برگزار می شود.

پزشکان علاقه مند به شرکت در این کنگره می توانند مقالات خود را در این زمینه تا 15 بهمن ماه سال جاری به جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران واقع در خیابان دکتر فاطمی - روبروی سازمان آب - پلاک 143- طبقه ششم ارسال کنند.