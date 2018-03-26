شبکه تبلیغی نقش مهمی در حمایت از کالای ایرانی دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- وحید محمدی یکتا: مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامیدند، این شعار به دلیل اهمیت تولید، حمایت و نیز مصرف کالاهای ایرانی است.

مصرف کالای تولید داخل می تواند از بیکاری در جامعه جلوگیری کرده و بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کرده و سبب توسعه بیش از پیش جامعه ایرانی شود، مخاطب این شعار اقتصادی، این بار نه تنها دولت و مسئولین، که خود مردم نیز هستند، مردم به عنوان مصرف کننده های اصلی نقش مهمی در حمایت از کالای ایرانی دارند، نقشی که تبلیغات بر روی آن اثر غیر قابل انکاری دارد.

در این خصوص به گفتگو با حجت الاسلام علی کنگرلو از کارشناسان و فعالان مذهبی و تبلیغی استان تهران و رییس سابق اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر و رییس فعلی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری نشستیم، که این گفتگو در ادامه می آید:

* به نظر شما نقش تبلیغات در «حمایت از کالای ایرانی» چیست؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی موجود در جامعه ما «اسطوره‌ کیفیت کالای خارجی» است، پدیده‌ای که مانند بسیاری از چالش‌های فرهنگی دیگر علاوه بر ریشه‌ تاریخی با ابزار قوی رسانه و از راه تبلیغات گسترده‌ کالاهای خارجی در ذهن اغلب افراد ایرانی جای گرفته‌است.

باید با تبلیغات وسیع و نیز انسجام و اتحاد ملی در جهت برندسازی کالاهای داخلی تلاش کنیم، که نقش تبلیغات در این میان بر کسی پوشیده نیست، تبلیغات نیز از رسانه ها به خصوص رسانه ملی، فضای مجازی، خبرگزاری ها و اینترنت و نیز شبکه تبلیغ اعم از روحانیون مبلغین و مبلغات ، مداحان و مربیان قرآنی تشکیل شده است.

در واقع کم کاری رسانه ها در برتری تولیدات بیگانه در ایجاد این باور در مردم نقش داشته است، در حال حاضر نیز همچنان این مشکل ادامه دارد، یعنی تولید کننده های بیگانه می توانند با پرداخت پول بیشتر در رسانه های کشور ما، جای کالای بی نام و نشان ایرانی را بگیرند، این خود یک کاستی بزرگ است.

* چرا رهبر فرزانه انقلاب « دلبستگی به تولیدات بیگانه» را به عنوان یک «آفت اجتماعی» تعبیر می‌کنند؟

بله، در واقع این دلبستگی یک آفت است، آفتی که در دوران طاغوت و دوران‌های ظلمانی گذشته ریشه دارد.

در دوران طاغوت تولیدات داخلی نداشتیم، اما امروز کالاهای خوبی در داخل کشور و با تکیه بر توانمندی های داخلی تولید می شود و به همین دلیل باید تفاخر به برندهای معروف خارجی در کشور به جای یک «ارزش» به یک «ضد ارزش» تبدیل شود، چرا که در واقع ضد ارزش نیز هست، افتخار به کالایی که ما هیچ نقشی در تولید آن نداشتیم، در واقع بی اساس و بی معنی است.

اگر افتخاری وجود داشته باشد، مربوط به تولید کننده یک کالا است و مصرف کننده آن نمی تواند هیچ افتخاری کند.

* شبکه تبلیغی چه نقشی در «حمایت از کالای ایرانی» دارد؟

شبکه تبلیغی نقش مهمی در ترغیب مردم در خرید کالای ایرانی دارد.

برای علاج بیماری «دل بستگی به تولیدات بیگانه» شبکه تبلیغی اعم از روحانیون مبلغین ومبلغین ، مبلغات ، مداحان مربیان قرآنی می بایست آثار فرهنگ بی توجهی به کالای ایرانی و رغبت به کالای خارجی در رشد بیکاری جوانان که مشکلات وآسیب های فراوان فرهنگی و اجتماعی دارد برای مردم تبین کنند.

در واقع شبکه تبلیغ نقش موثری در تولید فرهنگ در جامعه بر عهده دارد، که می تواند اثرات فراوان و بسیار مهمی در ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی داشته باشد.

باید برای مردم شرح داده شود، که خرید کالاهای تولید بیگانگان مشکلات عدیده اجتماعی نصیب کشور کرده و بالندگی، توسعه و پیشرفت را برای بیگانگان به ارمغان می آورد.

از سوی دیگر شبکه تبلیغ می تواند فرهنگ سازی کند، که مردم کالاها را بر اساس کیفیت آن ها انتخاب کنند، نه نام و مارک کالا.

تبیین اثرات مثبت تولید کالای با کیفیت به تولید کنندگان داخلی نیز در حرکت آن ها به سوی تولید کالای با کیفیت موثر است، تولید کالای با کیفیت داخلی مردم را برای خرید آن قانع می کند و در این زمینه باید از تجارب ارزنده دیگر کشورها نیز بهره جست.

اداره تبلیغات اسلامی ری نیز به عنوان عضو کوچکی از شبکه تبلیغ گسترده کشور در تشریح شعار سال مقام معظم رهبری، تشکیل جلسات با روحانیون مستقر، مبلغین بومی، مداحان، مربیان وتوضیح راهکارهای تبلیغی وآموزشی فرهنگ آگاه سازی اقشار مختلف مردم در مساجد ، حسینیه ها، مدارس، حوزه ها و دانشگاه ها در تبیین مزایای خرید کالای ایرانی، آموزش برای انتخاب بر اساس کیفیت کالا، بیان تجربیات کشورهای پیشرفته در توجه به تولید ملی، ارتقای کیفیت کالای ایرانی توسط تولید کنندگان و ... را در نظر گرفته است.