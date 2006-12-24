مواضع ضد و نقیض آمریکایی ها درباره عراق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، فرماندهان نظامیان آمریکایی حاضر در عراق نظر قبلی خود مبنی بر افزایش نیافتن نیروهای نظامی در عراق را تغییر داده و خواهان اعزام نیروهای بیشتر به عراق شدند.

این در حالی است که پیش از این، ژنرال های ذکر شده با افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق مخالف بوده و اعتقاد داشتند افزایش نیروهای آمریکایی در عراق، وابستگی مقامهای عراقی به آمریکا را افزایش می دهد.

بر همین اساس، فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا در اعلام نظر جدید خود خواهان افزایش نیروهای نظامی در تمام نقاط عراق به ویژه بغداد شده اند.

بر اساس این گزارش، فرماندهان آمریکایی تعداد نیروی لازم برای اعزام به عراق را بین 10 تا 30 هزارنفر اعلام کرده اند.

افزایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق در روزهای اخیر تبدیل به موضعی حساس برای مقامهای کاخ سفید شده است؛ به طوری که پیش از این و در هفته های گذشته اغلب کارشناسان و فرماندهان نظامی، خواهان کاهش شمار نظامیان در عراق بودند و فقط عده کمی با این طرح مخالف بودند، اما در روزهای اخیر قضیه بر عکس شده و تعداد کسانی که خواهان اعزام نیروهای جدید به عراق هستند، افزایش یافته است؛ به طوریکه در هفته گذشته طرحی مبنی بر افزایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق برای یک دوره زمانی کوتاه مدت در میان مقامهای آمریکایی مطرح شد و در حال حاضر نیز بوش در حال بررسی این طرح است.

از سوی دیگر روز گذشته نیز برخی از فرماندهان نظامی آمریکا در عراق با ارسال درخواستی خواهتن افزایش نظامیان در عراق شده بودند.

به گفته فرماندهان آمریکایی حاضر در عراق، درخواست آنها ربطی به سفر هفته گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، به عراق ندارد و آنها این درخواست را پیش ازسفر گیتس به عراق آماده کرده بودند.

بر همین اساس روز گذشته رابرت گیتس در کمپ دیوید حاضر شده و گزارش سفر سه روزه خود به عراق را به اطلاع بوش و تنی چند از مقامهای بلند پایه آمریکا از قبیل کاندولیزا رایس رساند.

به گفته کارشناسان، گزارش دیروز تاثیر زیادی بر نحوه ترسیم سیاستهای جدید آمریکا در قبال عراق خواهد داشت.