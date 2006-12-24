کسری بودجه امسال دانشگاه ها برطرف می شود/ اساتید بازنشسته به تشخیص هیئت امنا به کار ادامه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی صبح امروز در سالن عضدی وزارت علوم در پاسخ به پرسش مهر درباره بودجه دانشگاه ها در سال 86 و کسری بودجه سال جاری گفت: اگر چه بودجه دانشگاه ها در سال جاری بر اساس تعداد دانشجو برآورد شد اما به دلیل اختلاف آمار دانشجو در سازمان مدیریت و وزارت علوم در سال 85 برخی دانشگاه ها با کسری بودجه مواجه شدند و سازمان مدیریت بودجه مربوط به اختلاف آماری را به این دانشگاه ها پرداخت نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع پیگیری شده و دولت و مجلس در پرداخت کسری بودجه این دانشگاه ها مساعدت خواهند کرد.

وزیر علوم با اشاره به میزان بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در سال 84 تا 85 گفت: در وزارت علوم دولت جدید میزان بازنشستگی ها به مراتب کمتر از سال های 82 و 83 بوده است. قانون بازنشستگی در تمامی ارگان ها وجود دارد و اگر قرار باشد قانون بازنشستگی اعضای هیئت علمی تغییر کند باید در این زمینه قانونی تصویب شود.

وی افزود: اکنون مربیان و استادیاران با 30 سال سابقه کار بازنشسته می شوند. این دسته از افراد که نتوانسته اند پس از 30 سال به درجه علمی بالاتری دست یابند صلاح نیست در دانشگاه ها بمانند. اما در مورد اعضای هیئت علمی با درجه دانشیاری مقرر شده است آنها در صورتیکه موفق به کسب 50 درصد امتیاز آئین نامه ارتقاء شده اند، تا سن 65 سالگی به خدمت ادامه دهند.

زاهدی با اشاره به اعضای هیئت علمی با درجه استاد تمامی خاطرنشان کرد: اساتید نیز می توانند بدون هیچ دغدغه ای تا سن 65 سالگی به خدمت ادامه دهند و حتی در صورتیکه در بالاتر از این سن نیز دانشگاه نیاز به حضور آنها داشته باشد، دانشگاه می تواند از طریق هیئت امنا مدت زمان بازنشستگی را تمدید کند.

وی در خصوص انتشار خبری در خبرگزاری فارس مبنی بر سوء سابقه اخلاقی دانشجویانی که از ادامه تحصیل محروم شده اند، گفت: امکان دارد به صورت موردی فردی در میان این دانشجویان دارای سوء سابقه اخلاقی باشد اما نمی توان این موضوع را به تمامی آنها تعمیم داد. انتشار چنین خبری وقیحانه و کمال خیانت به رسالت خبرنگاری بوده است. دفتر حقوقی وزارت علوم رسماً این موضوع را پیگری می کند.

وزیر علوم در پاسخ به مهر در خصوص گلایه کارمندان این وزراتخانه درباه حقوق و مزایا گفت: گلایه کارمندان از اختلاف حقوق با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیست بلکه گلایه آنها از اختلاف حقوق با کارمندان سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها است.

وی یاد آور شد: کارمندان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد و اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری از پائین ترین میزان حقوق و مزایا در میان تمامی وزارتخانه ها برخوردارند. البته وزارت علوم تلاش خود را در زمینه افزایش حقوق انجام می دهد و جدول تفاوت حقوق کارمندان این وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها را تهیه کرده است.

زاهدی همچنین اظهار داشت: وزارت علوم بر بحث مهرورزی و تکریم ارباب رجوع را در تمامی دانشگاه های ذیربط تأکید کرده است و به روسا و سرپرستان دانشگاه ها پیوسته این موضوع را یاد آور می شود که زیر مجموعه هایی انتخاب کنند که به مسائل اخلاقی و توجه به ارباب رجوع اهمیت دهند.