سازمان زیباسازی شهروند نمونه انتخاب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه می خواهیم از شهروندانی که شهر و محله خود را زیبا می کنند قدردانی کنیم گفت: معرفی شهروند نمونه با هدف ترویج فرهنگ زیبا شناختی و زیبا سازی شهر و محله ما و در راستای کار کرد فرهنگی سازمان زیبا سازی شهر تهران صورت می گیرد.

دکتر حجت الله ملا صالحی ؛ ایجاد فضای سبز در نمای ساختمان یا بالکن ، پاکسازی نمای ساختمان ، آذین بندی در مراسم های ملی و مذهبی ، مرتب و منظم بودن محل کسب و کار از دید منظر شهری (رنگ آمیزی ، حذف زوائد ، تابلو ، شستشو یا تعویض سایبان و...) و همچنین شورایاری نمونه در خصوص فعالیت های زیباسازی در محله مربوطه را از جمله شاخص های معرفی شهروند نمونه عنوان کرد.

وی افزود: بر اساس این شاخص ها از شهرداران مناطق مختلف تهران خواسته ایم تا روسای ادارات زیبا سازی مناطق مختلف شهروند نمونه منطقه خود، که متناسب با موضوعات و شاخص های در نظر گرفته شده مستند را به همراه مستندات لازم ( گزارش - تصویر) به سازمان زیبا سازی شهر تهران معرفی کنند.

ملاصالحی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین و محوری ترین وظایف سازمان زیبا سازی شهر تهران الگو سازی و ترویج فرهنگ زیبا شناختی و زیبا سازی شهر است گفت: علاوه بر معرفی شهروند نمونه ، برای نخستین بار فراخوان عکاسی از زشتی ها و زیبایی های شهرمان داده ایم تا بدین وسیله ضمن مشارکت شهروندان در زیبا سازی شهرمان آنها را به دیدن زیبایی های شهر ترغیب کرده و زشتی ها را نیز از چهره شهر بزدایم.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی گفت: تصمیم داریم تا در مراسمی از شهروندان نمونه تقدیر کنیم و از سوی دیگر بهترین عکس های رسیدن از فراخوان عکاسی را نیز در سطح شهر به نمایش بگذاریم .

وی ابراز امیدواری کرد این تلاش باعث مشارکت شهروندان در زیبا تر شدن شهر و محله ما شود.