استقرار و آماده باش ۱۰ خودرو و موتورسیکلت آتش نشانی در کاشان

محمد مسعود چایچی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اول نوروز تاکنون آتش نشانان در ایستگاه‌های ۵ گانه عملیاتی به حالت آماده باش کامل درآمدند.

وی بیان داشت: همچنین خودروهای عملیاتی به صورت شبانه در پارک های آیت الله مدنی و لاله مستقر شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اضافه کرد: علاوه بر آن چهار خودروی آتش نشانی و چهار موتورسیکلت به صورت روزانه در سطح شهر کاشان مستقر شده است.

وی با اعلام اینکه ماموران آتش نشانی از ۲۸ اسفند ۹۶ تا پایان روز ۱۵ فروردین ۹۷ با استقرار در محل اسکان مسافران و نقاط پرتردد مسافرین تامین ایمنی شهری را برعهده دارند، اضافه کرد: در روز طبیعت نیز از ساعات اولیه صبح تا ساعات پایانی شب و عادی شدن تردد در مسیرها و خلوت شدن اماکن پر تردد تامین ایمنی شهروندان را به صورت همه جانبه انجام می دهیم.

چایچی گفت: با توجه به رفت و آمد پر حجم در مبادی ورودی و خروجی شهر به جهت مسافرپذیر بودن کاشان، به شهروندان و هموطنان توصیه می کنیم همواره اصول ایمنی را رعایت کنند تا شاهد حوادث نباشیم.