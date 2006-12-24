هشدار وزارت مسکن به پیش فروشان غیر قانونی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت مسکن و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی و دستورالعمل اجرایی مربوطه ، کلیه سازندگانی که قصد انتشار آگهی پیش فروش واحد مسکونی خود را دارند موظف گردیده اند (پس از حداقل 20 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها)، ضمن ارائه مدارک مالکیت به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه مجوز انتشار آگهی را اخذ نموده و شماره مجوز را در آگهی های پیش فروش درجه نمایند.

علاوه بر موارد فوق این سازندگان مکلفند از (قراردادهای نمونه تیپ یا قراردادهای مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی جهت فروش واحدهای مسکونی استفاده نمایند) متاسفانه برخی از سازندگان با اهداف خاص و بدون طی مراحل قانونی فوق اقدام به انتشار آگهی فاقد مجوز در جراید نموده و مشکلات عدیده ای را برای متقاضیان مسکن ایجاد می نمایند و جراید نیز علیرغم تدارکات این وزارتخانه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منافع کوتاه مدت خود را بر مناف بلند مدت عمومی ترجیح داده و اقدام به انتشار این گونه آگهی ها می نمایند.

در همین زمینه اخیرا شرکتی به نام خانه گستر پردیس با درج آگهی در جراید ضمن درخواست وجه از متقاضیان، بدون هیچ گونه قرارداد یا اخذ مجوز، مدعی واگذاری واحد مسکونی به‌صورت مشارکت به شرط تملیک شده است. برهمین اساس، از آنجا که اقدامات شرکت مذکور، منطبق بر مقررات جذب سرمایه و با لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی و آیین نامه اجرایی آن نبوده و لذا از کلیه هم میهمنان گرامی درخواست می گردد از مشارکت در این گونه طرح ها اکیدا خودداری نمایند.