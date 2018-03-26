حوادث رانندگی در محورهای استان مرکزی ۲تن را به کام مرگ فرستاد

ایرج کهریزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش از ظهر روز گذشته(پنجم فروردین ماه) بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با سواری پیکان در کیلومتر سه آزادراه تهران - ساوه، یکی از سرنشینان خودروی پژو به علت شدت جراحات وارده در دم جان سپرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: در این حادثه راننده پراید به همراه سه سرنشین دیگر نیز مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی حاضر در محل تصادف به بیمارستان انتقال یافتند.

وی بیان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان تصادفات پلیس راه، عدم توجه به جلو از سوی راننده خودروی پژو ۲۰۶ اعلام شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از وقوع حادثه دیگری طی عصر روز گذشته خبر داد و بیان کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه کامیون کشنده در کیلومتر ۴۵ محور اراک- قم، یکی از سرنشینان خودروی پراید به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف کشته شد.

کهریزی خاطرنشان ساخت: راننده خودروی پراید به همراه دو سرنشین دیگر آن نیز مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه به مرکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: برمبنای ارزیابی های صورت گرفته، خستگی و خواب آلودگی رانندگان مهمترین علت بروز سوانح رانندگی در استان طی روزهای اخیر و ایام نوروز بوده است.

وی اضافه کرد: آمار مصدومان و جان باختگان سوانح جاده ای استان مرکزی از ابتدای نوروز ۹۷ تا روز پنجم، نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۵ و ۱۷درصد کاهش یافته است.