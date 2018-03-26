علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توده گردوغبار آسمان زنجان را از دیروز فراگرفته است، گفت: هوای استان زنجان امروز هم برای گروههای حساس ناسالم است.
وی اظهار کرد: هماکنون شاخص کیفیت زنجان ۱۱۱ است و لازم است افراد حساس نظیر افراد مسن، کودکان و بیماران ریوی و قلبی از تردد در شهر خودداری کنند.
اسدی تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است و بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته انجامشده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلایندهها مثل صنایع بوده است.
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