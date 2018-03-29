فراز و فرود کاراته از تاشکند تا رتردام/ کمبود بودجه مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه و چالش های مختلف از مشخصه بارز کاراته ایران در سالهای اخیر بود، اما در سال ۹۶ اهالی با دوری از حاشیه ها و اصل قرار دادن «کاراته» این فرصت را در اختیار فدراسیون قرار دادند تا برنامه های خود را به خوبی اجرا کند. در واقع اهالی کاراته با «حمایت» نقش خود را به خوبی در موفقیت های رشته مورد علاقه خود ایفا کردند. رسیدن به مکان دوم فدراسیون های کاراته سراسر دنیا در ارزیابی WKF نشان از همین موضوع دارد.

عنوان سومی در بازیهای کشورهای اسلامی

چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی اردیبهشت ماه به میزبانی آذربایجان در باکو برگزار شد و تیم کشورمان بعد از میزبان و ترکیه با دو طلا، یک نقره و ۵ برنز در مکان سوم ایستاد. سجاد گنج زاده و نسرین دوستی مدال طلا، رزیتا علیپور مدال نقره، طراوت خاکسار، محدثه آقایی، مهسا افسانه، امیر مهدی زاده و ابولفضل شهرجردی مدال برنز را برای ایران کسب کردند.

قهرمانی تاریخی از تاشکند

متولیان کاراته به خوبی از فضای حاکم بر این رشته بهره برده و تیم های خود را با تدارک ویژه راهی مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان کردند. رقابتهایی که برای نخستین بار با قهرمانی کشورمان در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، زیر ۲۱ سال و بزرگسالان به پایان رسید. این عنوان در حالی برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشورمان اتفاق اقتاد که پیش از این هیچ رشته ورزشی موفق نشده بود در همه رده های سنی بر بام آسیا بایستد.

تاتامی تاشکند برای چهارمین دوره بود که به صورت مشترک برای هر چهار رده سنی پهن می شد، در سه دوره قبلی ژاپنی ها قهرمان شدند. جالب اینکه در هیچکدام از این قهرمانی ها ژاپنی ها بیش از ۱۷ مدال طلا کسب نکردند و هیچگاه مجموع مدالهایشان از عدد ۳۱ بالاتر نرفت. اما تیم کشورمان در همین یک دوره که موفق شد بالاتر از مردان دیار آفتاب تابان بایستد، موفق به کسب ۲۰ مدال طلا شد و در مجموع هم ۴۲ مدال رنگارنگ به خود اختصاص داد.

پایان انتظار ۳۶ ساله در لهستان

کاروان ورزشی ایران مردادماه با ۱۹ ورزشکار به مسابقات جهانی ورزشهای غیرالمپیکی یا همان (ورلدگیمز) اعزام شد و در نهایت با ۲ طلا، هشت نقره و دو برنز عنوان بیست و چهارمی را کسب کند. نکته مهم اینکه کاراته با پنج نماینده به این رقابت ها اعزام شد و توانست با کسب پنج مدال (یک طلا و چهار نقره) بیشترین سهم را در مدال آوری کاروان ایران داشته باشد. ذبیح الله پورشیب طلا گرفت، امیرمهدیزاده، علی اصغرآسیا بری، سجاد گنج زاده و حمیده عباسعلی به نشان نقره دست پیدا کردند.

کاراته ایران در رقابتهای ۹۳ هلند توسط سعید آشتیان و 97 فنلاند توسط علیرضا کتیرایی موفق به کسب دو نشان برنز شده بود و بعد گذشت ۳۶ سال از شروع این پیکارها موفق به کسب نشان طلا شد. طلایی که کاپیتان تیم ملی با عبور از سد «آراگا»ی ژاپنی به شایستگی به آن دست پیدا کرد.

تنریف، صعود دو پله ای و نتایج غیرقابل دفاع

دهمین دوره رقباتهای کاراته رده های سنی جهان دهه اول آبان ماه به میزبانی اسپانیا در تنریف برگزار شد و تیم ملی ایران که با ترکیبی کامل در رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال در این رقابتها شرکت کرده بود با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۶ برنز به کار خود پایان داد و با دو پله صعود نسبت به دوره قبل در جایگاه پنجم جهان ایستاد. در این دوره تیم های جوانان دختر و پسر کشورمان عملکرد خوبی داشتند و بیشترین سهم را در مدالها به خود اختصاص دادند. اما تیم های نوجوانان و زیر ۲۱ سال ضعیف ظاهر شدند و عملکرد خوبی نداشتند.

برنز تاریخی کاتاروها در اسپانیا

در همین رقابتهای جهانی تیم کاتای دختران ایران با ترکیب یگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد. این تیم با پیروزی برابر ایتالیا، کرواسی و یونان به نیمه نهایی رسید و در نیمه نهایی برابر مصر بازنده شد و در دیدار رده بندی صربستان را از پیش رو برداشت و برای نخستین بار در تاریخ کاراته کشورمان و در بخش بانوان موفق به کسب مدال جهانی شد. ضمن اینکه حدیثه جمال و احمدرضا محمودی دو کاراته کای دیگر کشورمان نیز برنز گرفتند.

قهرمانی در لیگ جهانی کاراته

تیم ملی کاراته ایران در روزهای ابتدایی مهرماه و در لیگ جهانی استانبول موفق به کسب ۱۲ مدال ، شامل ۴ طلا، ۴ نقره و ۴ برنز شد تا بالاتر از ژاپن و ترکیه عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد. فاطمه چالاکی، هامون درفشی پور، بهمن عسگری، و کیوان بابان چهار نشان طلا، مهدی قراری زاده، صالح اباذری، تیم کاتای مردان(تدین، روشنی و ساجدی فر) و تیم کاتای زنان(احمدی، خسروی و صادقی) به چهار مدال نقره، امیررضا میرزایی، علی فداکار به همراه دو تیم کاتای بانوان(افشار، عزیزی، موقرنیا و اکرمی، خانی و نوبهاری) به نشان برنز دست پیدا کردند.

​نتایج ضعیف در رتردام

کاراته ایران با لشگری از بهترین های ایران راهی مسابقات کاراته وان در هلند شد. سومین مرحله از این دوره مسابقات روزهای پایانی اسفندماه با حضور ۶۸۳ کاراته کا از ۷۴ کشور در سالن «تاپ اسپورت» شهر رتردام برگزار و تیم اعزامی کشورمان با سه مدال نقره حمیده عباسعلی، کاتای تیمی و بهمن عسگری به کار خود پایان داد.در این دوره از مسابقات نگین باقری، سارا بهمنیار، نسرین دوستی، آویشن باقری، فاطمه چالاکی، طراوت خاکسار، امیررضا میرزایی، علی اصغر آسیابری، ابراهیم حسن بیگی، امیربهادر تدین، احمدرضا محمودی، ابوالفضل شهرجردی، رزیتا علیپور، محدثه آقایی، مبینا کاویانی، مهتبا اسماعیلی، مهدی قراری زاده، علی فداکار، کیوان بابان، مهدی خدابخشی، مهدی عاشوری، سامان حیدری، صالح اباذری و سجاد گنج زاده دیگر نمایندگان کشورمان در این مسابقات بودند که با شکست برابر رقبای خود از گردونه مسابقات حذف شدند.

سال پرترافیک ۹۷ و استراتژی نامشخص

سال تازه آغاز شده ۹۷ برای کاراته ایران از هر جهت سخت و دشوار است. از مسابقات کاراته وان ها گرفته تا قهرمانی آسیا، کسب سهمیه المپیک نوجوانان و قهرمانی جهان در مادرید همه و همه پیش روی کاراته است تا بدانیم فدراسیون و کادر فنی تیم های ملی باید استراتژی خود برای حضور در این رویدادهای مهم از ماه ها پیش طراحی کرده و اکنون به اجرا بگذارند. نمی توان بی برنامه در هر میدانی و کاراته وانی شرکت و بازنده تاتامی را به سوی تهران ترک کنیم.

در سالی که باید برای کسب سهمیه المپیک امتیاز کسب کنیم، نمی توان و نباید در هر میدانی بدون بررسی حاضر شد. پتانسیل بالایی در کاراته داریم، درست، ولی همه این پتانسیل را یکجا نباید خرج کرد. اینکه برخی با خرج خود راهی کاراته وان می شوند بحثی نیست، ولی مدیریت استعدادها و نفراتی که در المپیک به داد کاراته ایران خواهند رسید با کادر فنی است.

مشکلات مالی و بی توجهی مسئولان

خبر «کاراته المپیکی شد»، خبر خوبی که مدتهاست دیگر اهالی این رشته را خوشحال نمی کند. چرا که این رشته تازه المپیکی شده که توانایی کسب مدال در این رویداد بزرگ را دارد، از نداشتن بودجه کافی و مشکلات مالی به همراه بدهی های سنگینی بجا مانده از فدراسیون های قبلی رنج می برد. سئوال اینجاست که چرا وضعیت بودجه کاراته مانند یک رشته المپیکی مورد توجه قرار نمی گیرد؟ حداقل انتظار از متولیان ورزش کشور این است که در زمان تخصیص بودجه، کاراته را همانند رشته هایی چون کاراته، تکواندو و ... مورد توجه قرار دهند و اگر از سوی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش حمایت نشود، شک نکنید که نه تنها به سختی کسب سهمیه می گیرد، کسب مدال در ۲۰۲۰ هم به خطر خواهد افتاد.