نگارگری ابواب ایوان حرم حضرت عباس (ع) به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این درها برای نصب در دو ورودی باب ‌الزهرا (س) و باب ام‌البنین در ابعاد سه در چهار متر از جنس چوب، ورق و روکش طلا توسط هنرمندان ایرانی ساخته شده‌اند و اسکندرپور در نگارگری آنها از نقوش گل‌های یاس، محمدی،‌ نسترن و شقایق استفاده کرده است.



در حاشیه و متن این دو در، اشعاری از حضرت ابوالفضل و مادرشان ام‌البنین نقر شده است. این درها به زودی برای نصب در بقعه آن حضرت به کربلای معلی منتقل خواهند شد. پرویز اسکندرپور خرم از هنرمندان مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری است و به تازگی 50 اثر از نگاره‌های او در نگارخانه شهید آوینی اراک به نمایش گذاشته است.

* افتتاح نمایشگاه نخستین مسابقه عکس سوادآموزی در پنج استان



نمایشگاه نخستین مسابقه عکس سوادآموزی روز سه‌شنبه پنجم دی همزمان در تهران و چهار استان دیگر افتتاح می‌شود.



در این نمایشگاه 96 قطعه عکس از 66 عکاس در دو بخش روایی و مستند و خلاقه همزمان در شهرهای تهران، ‌گرگان، بوشهر، تبریز و همدان به نمایش گذاشته خواهد شد. علاقمندان تهرانی برای تماشای آثار می‌توانند تا 12 دی به گالری خانه عکاسان ایران در انتهای خیابان سمیه،‌ نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.