کشف فسیل یکی از بزرگترین دایناسورهای تاریخ در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، این فسیل طولی بالغ بر یک زمین بسکتبال دارد و با تلاش دیرینه شناسان در اسپانیا کشف شده است.

به عقیده دیرینه شناسان کشف این فسیل گویای آن است که اروپا نیز در میلیون ها سال پیش پذیرای دایناسورهای غول پیکر بوده است.

تا پیش از این تصور می شده است که این دایناسور که Sauropods نام دارد تنها در آمریکا یا آفریقا زندگی می کرده است و اکنون کشف فسیل آن در اسپانیا حیرت دیرینه شناسان را به همراه داشته است.

نتایج این کشف که در نشریه ساینس هم به چاپ رسیده گویای آن است که احتمالا این دایناسور یکی از بزرگترین دایناسورهای تاریخ هم بوده است. گفته می شود که این دایناسور بین 40 تا 48 تن وزن داشته است.

بر اساس گزارش لایو ساینس، این دایناسور در دوره زمانی در حدود 150 تا 200 میلیون سال پیش زندگی می کرده است.